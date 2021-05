Isa Pantoja ha aprovechado su presencia en El programa de Ana Rosa para explicar la relación que mantiene actualmente con su madre. En otras ocasiones, la colaboradora de Telecinco ha contado que desde ya algunos meses no habla con su madre, pero que esta situación no se debe a un enfrentamiento entre madre e hija, simplemente parece ser que la cantante no quiere relación con su hija en estos momentos.

"En realidad no pasó nada, yo no he tenido con ella ningún problema, ninguna discusión, no he tenido ningún malentendido", ha comentado Isa P. La exconcursante de La casa fuerte ha explicado que tras volver del concurso la relación con su madre empeoró y que tras saltar la valla de Cantora para poder hablar con ella han hablado pocas veces más. "No entiendo qué está pasando", ha añadido más tarde la hermana de Kiko Rivera.

"Quedó en venir a recoger a Alberto y ya no sé más nada", ha aclarado la colaboradora. Una de sus compañeras le ha preguntado si en el Día de la Madre pudo hablar con ella o al menos intentó llamarla por teléfono, a lo que Isa P ha respondido: "No. Yo a mi madre no la necesito el Día de la Madre, la necesito todos los días de mi vida". Chabelita ha explicado que otros años si lo han podido celebrar juntas o al menos felicitarla por teléfono, sin embargo este año Isabel Pantoja ha pasado esta fecha tan especial más sola que nunca.

El programa ha emitido una entrevista de la cantante en la que habla de su participación en un nuevo concurso de Mediaset como jurado y esquiva las preguntas personales de los periodistas. Ana Rosa ha defendido el derecho de la sevillana a no querer dar declaraciones, cuando Alessandro Lecquio ha interrumpido: "Pero se ve con su prima, pero no con ella", haciendo referencia a a su compañera de debate.

Al parecer, Anabel Pantoja ha podido reencontrarse con su tía diferencia de su prima Isa Pantoja. La colaboradora de AR ha explicado que a ella este hecho no le duele por su prima, sino por la actitud de su madre. "Hechos y no palabras", ha sentenciado Joaquín Prat sacando la cara por su compañera, Chabelita.