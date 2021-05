Igea confía en la campaña de vacunación para tener "un verano muy distinto" a lo vivido hasta ahora con la pandemia

"Tiene que darnos un impulso a todos y un impulso de optimismo, pues, insisto, esta pesadilla empieza a acabarse y esperamos, con la campaña de vacunación, poder tener un verano muy distinto a los que hemos vivido hasta ahora", ha reseñado durante su visita a Lumbrales y a la zona de Arribes del Duero para participar en la inauguración de la exposición 'Una línea en el paisaje' y del centro de interpretación de la vía férrea en la que se integra la nueva propuesta turística 'Camino de Hierro'.

Igea ha reseñado que la puesta de largo de estos nuevos recursos pueden servir para "recordar que ya se acaba esta pesadilla" y que "hay que empezar a pensar en el futuro". "Y el futuro es esto, es poder disfrutar de un lugar y de unos recursos turísticos como los que tiene Lumbrales, la vía férrea de La Fregeneda, Arribes", ha añadido.

"Hay mucha gente que quiere disfrutar de la cultura, del paisaje, de los recursos, del aire limpio y del espacio de zonas como esta", ha apuntado durante una intervención en la que ha abogado por coger "un impulso de optimismo".

No obstante, "no podemos relajarnos", ha dicho al recordar que la incidencia es "alta" y la ocupación "muy alta" en las camas de críticos de los hospitales mientras prosigue la campaña de vacunación,

"Hay que ser prudentes", ha continuado Francisco Igea en Lumbrales durante una intervención en la que ha destacado el ritmo de inoculación para llegar "en un par de meses" a la "inmunidad de rebaño".

En cuanto al fin del estado de alarma, el vicepresidente ha insistido en que el Gobierno tome "una decisión sensata" para continuar más allá del 9 de mayo, ya que, según sus palabras: "No podemos dejar caer todas las medidas".

"No sería sensato un estado de alarma por comunidades autónomas", ha aseverado sobre una situación que no podría continuar como hasta ahora si no se renueva. "La ley no lo permite", ha apostillado.

"Creo que nos queda poco si no se tuercen las cosas"; ha reconocido el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior en su visita a la provincia de Salamanca.