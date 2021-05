Els tuiters que van desitjar la mort al xiquet torero tornaran a asseure's el divendres en el banc dels acusats

Els tuiters van ser absolts pel jutjat però després l'Audiència va estimar els recursos interposats per la fiscal coordinadora de Delictes d'Odi, Susana Gisbert, l'Associació Nacional d'Afectats per Internet i Noves Tecnologies (Anfitec) i Eduardo Hinojosa i va ordenar repetir el juí amb un magistrat diferent al que va jutjar inicialment els fets. Així, s'ha assenyalat una nova vista per a aquest divendres en la Ciutat de la Justícia de València.

Els acusats van realitzar diverses manifestacions contra el xiquet torero després de la celebració d'una correguda benèfica que tenia com finalitat recaptar fons per al menor, qui va morir sis mesos després a causa de la seua malaltia.

Un dels acusats, a través de les seues xarxes socials, es va queixar de la despesa "innecessaria" que comportava la recuperació del menor, la vida del qual li importava "dos collons" perquè probablement ja estava "sent tractat en la sanitat pública" amb els seus diners.

Un altre jove desitjava directament la mort de "un xiquet malalt que vol curar-se per a matar herbívors innocents i sans que també volen viure"; mentre que el tercer encausat criticava els internautes que recolzaven a "un xiquet que prefereix matar un animal" i li desitjava també la mort.

Inicialment, el magistrat jutjador, encara que va qualificar algunes de les expressions abocades de "menyspreables" o "repulsives", no va apreciar en elles un delicte d'incitació a l'odi, contra la integritat moral ni d'injúries greus, contràriament al que sostenien les acusacions, que demanaven penes d'entre un i tres anys de presó per als implicats.

Durant el juí, els tres joves acusats van mostrar el seu penediment per les publicacions i dos d'ells es van dirigir directament el pare del menor per a demanar-li disculpes.

Contra l'absolució, es van interposar diferents recursos i l'Audiència els va estimar en entendre que el que es declarava provat en la sentència, a més de mereixedor dels qualificatius i retret que utilitzava el jutge, en referència a les expressions amb que els acusats van regalar al menor malalt, integraven un acte atemptatori a la integritat moral del menor, que es va assabentar d'açò i, per més que tingués major motiu de preocupació, com era la malaltia que s'ho va acabar portant, "li va haver de causar, doncs objectivament ho causen, un intens dolor d'ànima, que és el que integra el nucli del delicte", exposava.

Com aquest extrem no s'havia valorat en la sentència, possibilitava a l'Audiència l'opció de declarar la nul·litat del judici i ordenar un de nou amb un tribunal diferent, alguna cosa que se'n va a produir aquest divendres.