A empresa tecnolóxica Bodet instala sistemas de recoñecemento facial para fichar en instalacións galegas

O recoñecemento facial como método de identificación permite ao traballador, tal e como informou a compañía, fichar -rexistrar as horas de entrada e saída- sen manipular directamente ningunha superficie, a diferenza dos métodos máis tradicionais como a tarxeta de acceso e o escaneo de pegada dactilar.

Desde que o Goberno implantou o control de acceso no centro de traballo, en 2019, e até a chegada do coronavirus, en marzo de 2020, estes dous sistemas eran os máis utilizados polas compañías. O medo ao contaxio por contacto, con todo, levou a moitas empresas a buscar sistemas alternativos que eliminen o contacto físico directo -co dedo, no caso da pegada dactilar-, ou indirecto -co cartón-, entre a persona e o aparello encargado dos rexistros horarios.

Así, Bodet indicou que, nos últimos 12 meses, as peticións recibidas para este tipo de produtos incrementáronse nun 80%, "pasando a representar o 10 da súa facturación total a acrecentar esa porcentaxe até o 40%".

"A demanda de terminais disparouse en 2018 e 2019 pola lei que fixo obrigatorio o control de entrada e saída dos traballadores. Pero en 2020 e 2021 o que se busca é tecnoloxía que implique cero contacto. E posto que os prezos son moi similares estamos a percibir un cambio de tendencia claro nas preferencias das empresas", sinalou o responsable de Grandes Contas de Bodet, Jesús Santos.

A compañía explicou que a instalación do terminal, "de fabricación europea", como o propio aparello e a súa configuración, "apenas supera" os 1.400 euros e que, ademais, é compatible coa fichaxe mediante cartón identificativo, "o que permite ter rexistrados os trazos faciais do cadro de calquera empresa, pero á súa vez habilitar un sistema de acceso garantista para visitas ocasionais ou provedores".

PRIMEIRAS INSTALACIÓNS EN GALICIA

A identificación por pegada facial imposibilita ademais que unha soa persona fiche por todos os seus compañeiros, algo que si pode ocorrer cos cartóns, por exemplo, "que poden pasar de man en man". "Isto impediría calquera tentación de picaresca ou fraude por parte de calquera traballador da compañía", destacou Bodet.

"Os sistemas de control de presenza permiten ao traballador pór coto ás horas extra non remuneradas, pero sobre todo axudan ao empresario a controlar o absentismo laboral, que é un dos sumidoiros polos que se van parte dos beneficios dunha empresa", subliñou a directora de Bodet, Isabel Cantó.

A compañía española, con delegación en Galicia, que xa puxo en funcionamento este tipo de tecnoloxía en empresas como Sanitas ou na sede da Federación Española de Fútbol, instalou os primeiros terminais en Galicia no albergue Benvido e na cafetaría-restaurante Monte do Gozo.

"Galicia é un territorio cunha crecente puxanza empresarial, que está a facer un amplo esforzo na modernización das súas estruturas e procesos, e por iso é un lugar no que decidimos abrir unha delegación", apuntou o delegado de Bodet Galicia, Carlos Carballo.

Os clientes galegos que xa dispoñen destes sistemas mostraron a súa satisfacción ante a seguridade que supón esta tecnoloxía. "É de agradecer que a empresa poña a disposición dos traballadores sistemas de control de acceso o máis seguros posible. Se podemos fichar sen ter que pasar un cartón ou pór a nosa pegada nun dispositivo, máis seguro para nós e máis seguro para os nosos clientes", comentou a responsable de Sala en Monte do Gozo, Beatriz López.