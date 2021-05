Multan con 600 euros a un anciano con alzhéimer por saltarse el confinamiento

Un anciano de 89 años con alzhéimer ha recibido una multa de 600 euros por saltarse el confinamiento perimetral en la localidad de Villardeciervos, en Zamora, informa La Opinión de Zamora.

El pasado 3 de abril, la Guardia Civil lo interceptó en la "en la vía pública en la carretera ZA-912 de Villardeciervos (Zamora) sin hallarse comprendido en ningún supuesto de los permitidos".

Los agentes le instaron a que volviera a su casa, pero poco después el hombre volvió a salir a la calle, lo que la Guardia Civil tomó como una infracción grave por desobidiencia.

La mujer del hombre, de 88 años, respondió a la multa: "En pleno estado de alarma, mi marido sale a la calle sin mi conocimiento. Cuando me doy cuenta de su ausencia, me asomo a la ventana y me percato de que está siendo interpelado por unos agentes de la Guardia Civil".

La mujer decidió salir y según su relato, "salgo a la vía pública y me dirijo a los agentes para preguntar si hay algún problema con mi marido". Los agentes le exponen la situación y la mujer se explicó, diciendo que "está muy sordo y que él no se entera de las noticias, que tampoco me hace caso porque no entiende lo que le digo y que en cuanto me descuido (a veces me quedo dormida en el sofá viendo la novela) se me escapa a la calle y se pone en la puerta de otro vecino donde da el sol, porque en esa época del año estamos solos en esta plaza y no vemos a nadie".

Los agentes pidieron "la documentación de mi marido a lo que yo accedo presentándoles el DNI y ellos toman nota de sus datos y sin más, se despiden y se van. No me informan en ningún momento de que se le vaya a amonestar ni de que vaya a tener consecuencias de ninguna índole", dijo.

Según la esposa del multado, "vive en su mundo" y "no entiende lo que le estás diciendo, se ríe y no te hace caso".