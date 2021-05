Las letras saltan del libro al escenario del Auditorio en la obra 'El coronel no tiene quien le escriba'

Según detalla en una nota de prensa el Ayuntamiento, en esta novela breve de referencia, que Imanol y Cristina han compartido con talento, muestra la dignidad, miseria e injusticia en la que vive el protagonista, el viejo coronel, que lleva 15 años esperando una carta del Gobierno en la que le comuniquen la concesión de la pensión prometida por sus servicios durante la guerra.

La puesta en escena enmarca el centro de la narrativa, la casa en la que vive la veterana pareja, una cama, la mesa, las sillas y una mecedora, mientras que los exteriores se imaginan a través de las pinturas que se proyectan en un gran telar. También una pantalla de televisión es el granero donde vive el gallo de pelea heredado de su fallecido hijo, protagonista indirecto de la obra de teatro.

Con estos elementos esenciales, Imanol y Cristina logran atrapar al público, que comparte esta preciosa relación de amor inquebrantable, a la vez que padece la tragedia que viven y reflexiona sobre un dilema que el coronel tiene claro: "la dignidad no se vende. No se come con ella, pero tampoco se puede vivir sin ella".

Pero este planteamiento que lleva el viejo coronel al extremo, choca con la miseria y avaricia de una sociedad, un entorno, representado por los actores David Pinilla, Fran Calvo y Marta Molina, que no se apiada de la injusticia de un hombre desesperado porque la carta no llega a la estafeta que visita con regularidad. "Las cartas más peligrosas son las que no llegan", confiesa con desasosiego Imanol Arias.

Su única vía de escape choca con la melancolía del recuerdo por el ser perdido, el hijo del que han heredado un gallo de pelea, del que esperan sacar réditos económicos, pero que, en un contrasentido, alimentan mientras ellos pasan hambre. A medida que avanza el tiempo y la carta sigue sin llegar, deberán enfrentarse a un dilema: alimentar al gallo o alimentarse ellos. Y también a la soledad de un veterano de guerra que sólo se sostiene con el amor que procesa a su mujer.

Imanol Arias interpreta de manera rotunda al coronel, al que aporta la dignidad necesaria, y lo convierte en un personaje que genera cariño y comprensión, trasladando al público el dilema de si la sociedad está hecha para este tipo de personas. Un personaje que se va derrumbando con los golpes y se aguanta a duras penas con sus principios y el amor a su mujer. Y este recorrido emocional lo sabe verbalizar con su talento el gran actor Imanol Arias.

A su lado, Cristina de Inza mantiene el brillante duelo interpretativo, transpirando el gran amor y respeto que tiene por su marido, un cariño paciente, pero con carácter, que le impide reprocharle la terquedad del coronel. Cristina también es el contrapeso de realidad frente al idealismo de Imanol, en una bella confrontación interpretativa.

Junto a los dos protagonistas, en el escenario del Auditorio Maestro Padilla también destacan David Pinilla, Fran Calvo y Marta Molina en sus personajes episódicos. Tres actores con sus actuaciones redondean una obra maravillosa, que deja un poso de tristeza. El Auditorio Maestro Padilla agotó las limitadas entradas dentro de la cultura segura, y tras los aplausos, y como viene siendo la tónica en las representaciones, los actores agradecieron el necesario calor para que la cultura siga viva. Porque el teatro, la literatura y la cultura en general son esenciales en la sociedad, con pandemia y sin ella.