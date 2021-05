Canarias registra trece fallecidos por ahogamiento en lo que va de año

Durante el mes de abril se han contabilizado cuatro fallecidos por ahogamiento en las aguas del archipiélago, dos afectados en estado grave, seis moderados y uno ileso tras ser rescatado. La mortalidad mensual en las costas e instalaciones acuáticas de Canarias se sitúa en una media de tres bañistas, igual que en el mismo período de los dos años anteriores.

A las 13 muertes registradas hay que sumarle dos heridos en estado crítico, seis graves, 17 moderados, nueve leves y ocho rescates de accidentados que resultaron indemnes.

En cuanto a las edades de los fallecidos, el 39% eran adultos, mientras que el 23% tenían más de 60 años. Del total de afectados contabilizados se evidencia un incremento en las personas accidentadas menores de 60 años. Entre adultos y menores, se concentra el 49% de las incidencias totales.

Asimismo, se observa un cambio en la nacionalidad de los fallecidos. Así, mientras que hasta antes de la pandemia el 80% de los óbitos se correspondían con extranjeros, en la actualidad esta cifra se reduce hasta un 35%, frente a un 65% de españoles.

Por islas, Tenerife registró cinco fallecidos; Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, dos fallecidos cada una; Fuerteventura y El Hierro, un fallecido cada una. La Gomera y La Graciosa no registraron ninguno.

Los puertos y zonas de costa continúan siendo el entorno en que más siniestralidad con resultado fatal se produjo, con el 56% de los casos, seguido de playas (38%) y piscinas naturales (6%). El horario de tarde concita el 61% de los ahogamientos mortales, mientras que la mañana registra el 23% de los casos y la noche, el 8%. Por actividad, el 46% de los fallecidos eran bañistas, el 16% pescadores, el 15% submarinistas y 23% corresponden al apartado otros.

Estos datos están elaborados por los promotores de la primera campaña audiovisual de la UE para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático 'Canarias, 1500 Km de Costa', iniciativa de interés público auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora oficial de ADEAC- Bandera Azul España y con el apoyo del Gobierno de Canarias, la Concejalía de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

La Plataforma recuerda que los ahogamientos siguen siendo la primera causa de muerte no intencional en las islas, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial. Y la causa principal que origina un accidente en el medio acuático es la imprudencia que, por lo general, se traduce en no hacer caso al color de la bandera, acudir a playas sin vigilancia y verse inmerso y no saber cómo actuar en una corriente de retorno.