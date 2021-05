Los puntos en los que Ayuso busca distanciarse de Vox

Isabel Díaz Ayuso es la principal favorita para ganar las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo. Pero según la mayoría de las encuestas, necesitará a Vox para gobernar. Aunque todo el mundo da por hecho que el entendimiento entre el PP y el partido liderado en Madrid por Rocío Monasterio será rápido, hay puntos en los que no coinciden.

Vox ha sido uno de los partidos que más 'ruido' ha hecho durante la campaña, que afronta ya su recta final. Los fuertes roces que ha tenido con los partidos de izquierdas, sobre todo con Podemos y su candidato, Pablo Iglesias, han hecho que el partido liderado por Santiago Abascal haya acaparado muchos titulares a lo largo de la campaña.

También han sido muy comentados asuntos como el polémico cartel contra los menores no acompañados que Vox desplegó en la estación de Cercanías de Sol, o su negativa a condenar las amenazas recibidas por Pablo Iglesias, lo que finalmente desembocó con la marcha de este del debate que organizaba la cadena SER.

Por todo ello, los partidos de izquierdas han pedido en varias ocasiones que Ayuso se una al 'cordón sanitario' contra Vox. La candidata del PP no ha sido muy pródiga en críticas a Rocío Monasterio y al partido verde durante la campaña, pero sí que ha dejado entrever que existen diferencias entre ellos.

La líder del PP lo puso de manifiesto esta semana en una entrevista que concedió a Carlos Alsina en el programa Más de uno, que dirige y presenta el periodista en la emisora de radio Onda Cero.

"Es Vox quien se tiene que definir, hasta la fecha es así como lo he tratado. En algunas cuestiones nos hemos entendido, gracias a ellos Ciudadanos y el PP hemos tenido un Gobierno, pero también en muchos otros aspectos yo difiero de ellos", dijo la candidata popular.

"Yo difiero en algunas cuestiones que son conocidas: yo sí que creo en Europa, yo sí que creo en el estado de las autonomías, no comparto el debate abierto con los menores no acompañados, con los menas, no comparto tampoco se ha tratado el asunto de la educación en los colegios de Madrid y, por encima de todo, es que la inmensa mayoría de las cuestiones que ahora mismo están tratando en estas elecciones no son competencia autonómica. No tenemos competencia en materia de inmigración, no tenemos competencia en materia de seguridad y por eso esto sí que creo que soy diferente, tengo un proyecto distinto. Ahora, no obstante nos hemos entendido en otras ocasiones", dijo la candidata del PP.

No es la primera vez que Ayuso marca distancias con Vox. En otra entrevista, antes del inicio de la campaña, la candidata del PP dijo del partido liderado por Abascal que "han sido los primeros que me han tirado deducciones fiscales y puesto las cosas complicadas".