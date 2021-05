Quién es Ove, el hijo abstencionista de Edmundo Bal: "En las Generales voté a Podemos porque caí en la trampa"

Edmundo Bal es rapero, en las anteriores elecciones votó a Podemos y en las del 4-M va a abstenerse. No, no es ninguna errata. La primera frase no hace referencia al candidato de Ciudadanos a la presidencia de Madrid, sino a su hijo, con quien comparte nombre.

El joven, que tiene 22 años de edad, ha concedido esta semana una entrevista con el diario ABC. En ella explica sus posturas políticas y algunas de sus aficiones personales.

Edmundo estudia Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, pero su pasión es la música. Bajo el nombre artístico de Ove, ya ha publicado sus primeros temas de música urbana: "Ahora mismo tengo publicados 12 en Spotify y 2 de Instagram", dice.

No obstante, Ove dice que le gusta "tocar muchos géneros". "Cada una de mis canciones es muy diferente de la anterior. No me gusta encasillarme", asegura el joven, que vive con sus padres y su hermana Lucía, de 19 años.

El joven Bal dice que entre sus aficiones destacan "hacer ejercicio, gimnasio, boxeo, y pádel, quedar a tomarme unas cervezas o a comer y cenar, leer y escribir" y que sus autores favoritos son "Galdós y Pardo Bazán, Eduardo de Guzmán y Chaves Nogales. De teatro actual, me encanta Juan Mayorga".

En cuanto a política, su padre no va a poder contar con su voto: "Soy abstencionista, no voy a votar el 4-M", dice.

"Me reservo para mí muchas de mis ideas políticas... pero dentro de esas ideas lo que sí puedo decir abiertamente es que soy abstencionista. En las anteriores elecciones generales sí que voté a Podemos porque caí en la trampa, pero nunca me he identificado lo suficiente con ese partido ni con ningún otro como para afiliarme ni decir que soy de un partido. No voy a votar", señaló.

Eso no le causa problemas en casa: "Nos gusta mucho debatir. En mi casa se respira libertad. Desde pequeño siempre nos han educado así. Lo que más les gusta es que yo haya desarrollado un pensamiento crítico y que lea y me forme sobre cuestiones filosóficas y políticas".

La reacción de su padre

Entrevistado en Espejo Público, Edmundo Bal padre habló el jueves sobre las palabras de su hijo y su intención de abstenerse: "Después del eco de sus declaraciones, mi hijo me ha dicho esta mañana que igual se lo piensa y sí acude a las urnas para votarme a mí".

"Además, varios amigos suyos me han escrito asegurando que también van a ir a votarme, sólo por fastidiar a los que se han reído de mí en redes sociales", dijo.