Tania Llasera exige más derechos para las trabajadoras domésticas y aplaude su labor: "Más respeto a su trabajo"

Tania Llasera ha querido poner en valor la labor de Nelly, quien, con el paso de tiempo, se ha convertido en "un pilar fundamental" dentro su casa gracias a su simpatía, su inteligencia y su buen hacer como trabajadora doméstica y amiga.

La presentadora ha compartido, a través de un post en Instagram, unas cariñosas palabras dedicadas a Nelly con motivo del Día de la Madre, que se celebrará este domingo 2 de mayo.

Para demostrarle su cariño, Llasera le ha regalado un precioso ramo de flores. "No es mi madre, pero este ramo es para ella", ha escrito, señalando que Nelly "es luz y una permanente sonrisa. Mujer trabajadora y muy inteligente".

"Ella cuida de los míos cuando yo no puedo. Confío en ella ciegamente, más incluso que en mí misma. Ella es la mujer que facilita que yo pueda trabajar fuera de casa. Me permite ser más yo, ser mejor madre", ha añadido en la publicación.

"Ella lo es todo para mi familia y para mí. Aunque ella tiene su propia familia maravillosa, tiene amor para todos. Ella tiene nombre, esta fantástica mujer se llama Nelly...", rezan las últimas líneas.

La modelo ha incluido en su cariñoso mensaje una serie de fotografías en las que aparece posando junto a su amiga, y en las que muestra, además, el bonito regalo que ha querido hacerle. "No sabemos qué haríamos sin ti", ha zanjado.

En este sentido, la presentadora también ha incluido un dibujo de sus hijos junto a Nelly. "Aquí unos dibujos de nuestra familia al completo, donde Nelly sale en cada dibujo, colgados todos en el cuarto de Pepe y Lucia. Ella es fundamental en mi casa y siempre será parte de ella".

Según Llasera, "alguien que cuida y ama a tus hijos es parte de tu familia, aunque no sea de sangre. Estoy impactada con el boom de mi post siendo sorprendente que alabe la labor de la mujer que me ayuda con las tareas del hogar y la crianza de mis hijos. Me parece de cajón cuidar a los que cuidan".

"Cuanto más amor tengan nuestros hijos al crecer, mejor. Venga de donde venga: porteras, vecinas, profesores, o quiosqueros... viva el amor de barrio y vivan las trabajadoras domésticas. Más respeto a su trabajo y mas derechos para ellas", ha sentenciado.