Tania Llasera sobre su método para adelgazar: "El ayuno intermitente no es una operación bikini"

Dar consejos de alimentación sin ser nutricionista, aunque se haga con la mejor intención, puede tener consecuencias fatales para la salud de las personas, pues lo que a unos les va bien puede no ser beneficioso para otros. Durante el confinamiento, Tania Llasera descubrió una nueva manera de relacionarse con la comida, viendo la alimentación como una forma más de disfrutar de la vida.

Así, como madre de dos niños, hizo que los pequeños participasen activamente en el proceso y adoptó la sabiduría que le transmitieron las mujeres de su infancia: las recetas vascoinglesas de su abuela y de su madre. Por encima de todo, supo desprenderse de la relación tóxica que tenía con su cuerpo y aprendió, también, a estar más en contacto con ella misma a través de la comida.

"Yo era comedora compulsiva, emocional", ha confesado la presentadora en una entrevista para ¡Hola! "Antes, después de comer ya estaba pensando en lo que iba a cenar, siempre estaba una comida adelantada a la que estaba teniendo en el presente, sintiendo mucha ansia", ha asegurado. Además, ha explicado que su estrategia para "coger las riendas" fue el ayuno intermitente, "un cambio de prisma total" que complementa con deporte, yoga y meditación.

El ayuno intermitente consiste en realizar las comidas durante ocho horas del día y ayunar las 16 horas restantes. Con esta técnica se rompe el mito de tener que comer cinco veces al día. Sin embargo, son muchas las críticas que ha recibido por parte de expertos en la materia, por ello, cada vez que Tania habla del tema intenta ser prudente.

"Reitero que el ayuno intermitente no es una operación bikini", ha aclarado la presentadora, advirtiendo a los que se puedan sentir atraídos por la llamativa pérdida de peso que ha experimentado en el último año. "Me da mucha rabia que mucha gente diga que es una dieta, yo lo hago con ayuda de un médico. En mi caso, intento ayunar por lo menos doce horas, pero no es recomendable para todos los casos".

Además, cada vez que trata el tema del ayuno, explica que se trata de su "experiencia personal", reflejada en su libro La vida a mordiscos: recetas para rebeldes, donde cuenta cómo ha sabido relajarse con la alimentación y en qué medida le ha afectado mental y físicamente.