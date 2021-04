Las lágrimas de Laura Escanes por el 'hate' continuado: "La niña está atendida"

No hay que caer en el error de pensar que el hecho de ser influencer libra a alguien del estrés del trabajo o de la posibilidad de que este haya momentos en que no nos haga felices. Igual que alguien que está de cara al público, la exposición en las redes entraña también cierto anonimato que cree otorgar impunidad para opinar sin tener en cuenta que quienes están al otro lado de la pantalla son personas como Laura Escanes, que ha roto a llorar después del acusado hate que ha recibido recientemente.

A sus 25 años y con un millón y medio de seguidores en Instagram, la catalana está ahora mismo volcada en su hija Roma, hasta el punto de que hay quien cree que si no está con ella es que está incurriendo en ese insulto tan rastrero como es el de ser una mala madre.

Desde sus followers han aparecido algunas voces discordantes con el proceder de Escanes, quien ha dicho que ella también necesita tiempo para sí misma y que por ello la pequeña, de un año y medio, pasa tiempo en una escuela infantil de Barcelona.

Esto ha afectado muchísimo a Laura, quien en sus stories este jueves publicaba primeramente uno de los mensajes de una usuaria que el afeaba su decisión y, explicaba la influencer, no era el único de esta índole que recibía constantemente en su día a día.

"A esto me refiero con la mala imagen que estás dando como mami en Twitch... Yo escucho llorar así a mi hijo y me levanto al momento aunque esté trabajando desde casa. Ni pongo música para no oírla y hablo de esa manera. Qué pena, Laura. Reflexiona, por favor", decía esta seguidora con ese tono pasivo-agresivo de opinar sobre la vida de otras personas so pretexto de ayudar a que las cosas se hagan a su manera.

"No le gusto demasiado", aducía Laura sobre esta "fan", aunque admitía que en sus conversaciones siempre hay "cierto respeto". "Llevo varias semanas hablando con ella y me ha llegado a acusar de mala madre porque hago directos en Twitch. Lo habéis escuchado varias veces, a veces me he levantado, otras os he dicho que no os preocupéis, que la niña está atendida, que está con su padre mientras yo estoy en directo o lo que sea", explicaba Laura sobre la conciliación familiar.

La 'influencer' Laura Escanes, llorando. Instagram Laura Escanes

"Me lo paso increíblemente bien, sí, y me río, bailo y bromeamos mientras estoy en directo, se me pasan las horas volando. Pero también podría estar viendo una serie, leyendo o durmiendo. Al final estoy dedicando unas horas a crear contenido", argumentaba la pareja de Risto Mejide, que acto seguido pedía disculpas: "Lo siento mucho si te jode verme feliz haciendo mi trabajo, pero es lo que hay".

"Al final cada familia se organiza de la manera que quiere y como puede", continuaba. "Si yo estoy arriba en directo, obviamente la niña va a estar atendida. Si yo decido hacer el directo porque estoy sola, en ese momento no estoy con Risto y no hay nadie en casa, puedo elegir hacer el directo cuando la niña duerme", afirmaba.

Con los ojos vidriosos antes de ponerse a llorar, Escanes añadía: "Quiero dejar claro que no me considero mejor madre por haber podido pasar el primer año de vida de Roma junto a ella cuando otras madres, por ejemplo, no han podido. De verdad, dejemos las críticas negativas y más entre mujeres".

Esta es la razón de que cada vez, de hecho, esté menos activa. "Supongo que por estas cosas al final cuento menos cosas de mi vida, de Roma, y por eso me notáis más alejada", agregaba Laura, que poco después, tras las muestras de cariño recibidas, finalizaba: "Gracias. Os estaré eternamente agradecida".