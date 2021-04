La muixeranga, "del cel a la Viquipèdia" per a donar-la a conéixer en diversos idiomes

Amb aquesta proposta es pretén millorar la cobertura tant del concepte com de 'les colles', ja siguen les tradicionals o les de nova creació, així com la informació sobre les figures, avança la Diputació de València en un comunicat.

A partir d'ací, l'objectiu és ajudar a millorar la quantitat i la qualitat dels continguts sobre cultura popular valenciana en la Viquipèdia, així com la resta de projectes germans, alliberant imatges i aportant contingut bibliogràfic per a crear nous articles i millorar els actuals.

La primera acció està programada per al dilluns 3 de maig, mitjançant una 'wikimaratón' que obrirà el període d'edició per a crear i millorar articles en la Viquipèdia i ampliar les dades de Wikidata. A final de mes es formarà als responsables de comunicació de les colles per a ensenyar-los a alliberar fotografies en Wikimedia Commons.

El mes de juny es dedicarà a l'alliberament de les fotografies per part de les colles a través de la convocatòria del concurs fotogràfic Wiki Loves Muixerangues. El material fotogràfic ajudarà a donar a conéixer les colles, la indumentària, les figures aconseguides i la vida de cada grup muixeranguer.

Es tracta d'una iniciativa que parteix de l'exposició 'Muixerangues al cel' de L'ETNO, en col·laboració amb la comunitat d'edició d'Amical Wikimedia, de Wikimedia Espanya i els experts de la Federació Coordinadora de Muixerangues.

El Museu Valencià d'Etnologia treballa des de 2016 braç a braç amb els editors per a fer visible la cultura popular valenciana a través de l'enciclopèdia més consultada del món. En definitiva, el Viquiprojecte Muixerangues ajudarà al fet que qualsevol persona puga accedir a informació referenciada i fiable sobre el món 'muixeranguer'.