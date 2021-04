Escola Valenciana i La Cívica dedicaran a Enric Valor la ReTrobada de Mutxamel (Alacant)

La decisió es produeix després de la polèmica que ha desencadenat la proposta que té previst portar al ple de l'Ajuntament d'aquest dijous el govern de Mutxamel, integrat per PP i Ciutadans, per a canviar la denominació de l'Avinguda Enric Valor per la d'Avinguda d'Espanya. Una iniciativa que compta amb el suport de Vox.

En aquest context, Escola Valenciana ha afirmat en un comunicat que la ReTrobada de Mutxamel "es convertirà en un homenatge a la figura d'Enric Valor". L'esdeveniment es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials de l'entitat.