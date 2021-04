PSPV, Compromís i UP insten a "corregir el deute" amb Enric Valor mitjançant l'Alta Distinció de la Generalitat

Es tracta d'una iniciativa que ja va proposar aquest dimecres el síndic de Compromís, Fran Ferri, i que pretén "corregir el deute" amb l'escriptor i gramàtic alacantí i posar en valor la seua aportació cabdal en l'estudi i divulgació del valencià i en la difusió del patrimoni cultural, així com el seu compromís polític i social amb l'autogovern, la democràcia i els drets i llibertats dels valencians.

Per als 'botànics', Enric Valor compleix amb escreix els requisits que marca aquesta alta distinció que s'atorga cada any pel govern valencià amb motiu del 9 d'Octubre. "Que una personalitat tan rellevant encara no haja sigut guardonada amb aquesta distinció suposa un deute que les institucions valencianes hem de corregir", reivindiquen en un comunicat conjunt.

Com síndic del PSPV, Manolo Mata defèn la necessitat d'aquesta iniciativa "en un moment en el qual estem assistint a una ofensiva contra les nostres tradicions, valors i cultura per part d'un PP que cada dia vira més cap a l'extrema dreta". "Esborrar el seu nom d'un carrer és un greu insult que mereix sens dubte una resposta. Enric Valor ha fet més que ningú per la nostra llengua i ha sigut l'únic valencià 'honoris causa' en les universitats de València, Alacant i Castelló", recalca, per a advertir que "no es pot tolerar cap actitud que vullga acabar amb el patrimoni dels valencians".

Ferri coincideix que "l'estima de Valor pel seu país es va traduir en una extensa obra literària, un treball ingent per l'estudi i divulgació del valencià i un compromís polític amb l'autogovern i drets dels valencians". "El seu activisme cultural va permetre mantindre viva la flama del valencià durant l'època fosca del franquisme", recorda, amb el que "ja és hora d'honorar-ho i posar-ho en valor una de les figures més destacades del nostre llegat històric i cultural".

I la síndica d'Unides Podem-EUPV, Pilar Lima, fa una defensa dels valors democràtics i de les aportacions al valencià d'Enric Valor: "Milers i milers de valencians i valencianes hem après la nostra llengua de la seua mà, per la qual cosa mereix un reconeixement a l'altura de qui ho va fer en el fosc període franquista al que alguns somien tornar".