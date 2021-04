Belarra anima a votar als barris humils per a aconseguir "un govern del Botànic a la madrilenya"

"Si tota la gent de Parla o de Getafe es mobilitza, sens dubte la Comunitat de Madrid es pot guanyar", ha confiat aquest dijous als periodistes en una visita a promocions de vivenda pública en el centre de València.

A cinc dies de les eleccions, ha advertit que la campanya revela que el que està en joc "no és solament el govern autonòmic, sinó la qualitat democràtica de tots els espanyols" siguen d'on siguen, recordant que ella no és de Madrid.

Per a Belarra (Podem), les dades dels últims comicis a Madrid deixen clar que "si la majoria social es mobilitza, es pot tindre un govern progressista", per al que ha utilitzat la "metàfora perfecta" del Botànic. "És l'objectiu que tots perseguim: arribar a acords entre diferents, però para això la gent ha d'anar a votar", ha insistit.

Preguntada per les enquestes que donen la majoria a Ayuso, ha posat l'accent que la mobilització de les últimes eleccions va ser "claríssima" i ha comparat la del barri "més ric" de Salamanca, per damunt del 70%, amb la de zones com Getafe o Parla que no van passar del 60%.

A AYUSO: "NI UN PERÒ" A CONDEMNAR LES AMENACES

Ione Belarra, d'altra banda, ha defès que "les amenaces de mort, siguen a qui siguen, i la condemna a la violència no poden tindre ni un però ni ser qüestionades de cap manera", davant la petició de la presidenta de Madrid i candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de deixar de parlar dels sobres amb bales rebuts per ministres i candidats.

Per açò, al seu juí, va ser tan greu la postura de "un partit d'ultradreta" com Vox, que la setmana passada va dubtar de la veracitat d'aquestes cartes rebudes per polítics com Pablo Iglesias: "Les amenaces de mort no es poden qüestionar i són una amenaça molt greu per a la nostra democràcia".

Precisament, ha reiterat la ministra, "la qual cosa està en joc el 4M és si l'esperança, la democràcia i els drets humans guanyen a la violència i a qui li interessa que l'odi s'estenga per a enfrontar a uns veïns amb uns altres".