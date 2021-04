Ley de armonización fiscal de C-LM, en suspenso por la intención del Estado de modificar el sistema tributario

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el pleno de las Cortes regionales tras la pregunta que le ha formulado al respecto el presidente regional del PP, Paco Núñez.

El consejero ha dicho, no obstante, que el Ejecutivo regional ve necesaria una iniciativa legislativa para que el Gobierno de España pueda aprobar una normativa de armonización y convergencia fiscal autonómica.

Tras lamentar que Núñez esté más preocupado por las elecciones en la Comunidad de Madrid y reprocharle que haga esta pregunta cinco meses después de registrarla aprovechando los comicios madrileños, Ruiz Molina ha señalado que la Junta ha considerado "siempre oportuno" un instrumento que armonice la fiscalidad en el conjunto de la administración autonómica porque hay que pagar en función de la capacidad económica y no del territorio en el que se viva.

"No se trata de una ley de atraco fiscal sino que tiene que beneficiarse quien menos tiene. Basta de beneficiar siempre a los ricos, es de justicia fiscal", ha concluido.

De su lado, Núñez ha afirmado que cuando el Gobierno de Emiliano García-Page habla de armonización fiscal quiere decir "subida de impuestos a los castellanomanchegos" y ha tachado de "atraco fiscal" esta ley propuesta por el jefe del Ejecutivo autonómico para prometer a continuación que cuando él que cuando gobierne en la región aplicará una bajada de impuestos como en Madrid o Castilla y León.

CARRETERAS EN CUENCA

De su lado, el consejero de Fomento, Nacho Hernando ha respondido a dos preguntas formuladas por el diputado socialista Ángel Tomás Godoy sobre la CM-3009 entre la Alberca del Záncara, Villaescusa del Haro y la CM-2106, entre Huerta del Marquesado y Valdemeca.

Sobre la primera carretera, Hha señalado que el Gobierno ha planteado una solución a esta vía y que ya se ha publicado el concurso para su adjudicación por más 2,6 millones de euros con un plazo de ejecución de diez meses por lo que se espera que las obras comiencen en junio y concluyan en el segundo trimestre de 2022.

Sobre la CM-2106 entre Huerta del Marquesado y Valdemeca, ha manifestado que es "una prioridad" para la Junta y que también ha sido publicada su licitación para mejorar 18 kilómetros de esa vía por casi 2,4 millones de euros con un plazo de ejecución de 12 meses de junio al segundo trimestre de 2022.

También Hernando ha respondido a una pregunta de la diputada del PP María Roldán sobre la mejora integral del firme en la carretera CM-3101, entre Hontanaya y Osa de la Vega, para decir que se encuentra ya en fase final de redacción el proyecto y que espera que el tramite de información pública comience en junio, momento a partir del cual se iniciarán las obras para el próximo verano.

ESTE MARTES SE APROBARÁ EL REGLAMENTO DEL CONCIERTO SOCIAL

Mientras, a una pregunta del 'popular' Vicente Aroca, el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro ha explicado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará el reglamento que regula el concierto social, que es "la principal herramienta para dar estabilidad al Tercer Sector".

Martínez Guijarro ha aseverado que el Ejecutivo castellanomanchego está "cumpliendo escrupulosamente " los compromisos con el Tercer Sector y ha asegurado que la convocatoria de ayudas directas al mismo "ha tenido una magnífica acogida". "Y no lo digo yo, lo dice la Mesa del Tercer Sector", ha concluido.

BÁRBARA GARCÍA "VA A SORPRENDER"

Por otra parte, en respuesta a dos preguntas de la diputada de Cs Carmen Picazo, José Luis Martínez Guijarro, se ha mostrado seguro de que la nueva consejera de Bienestar Social, Bárbara García, "va a sorprender para bien" en su desempeño en la Consejería.

Martínez Guijarro ha puesto en valor la "empatía, dedicación y capacidad política" de García y ha considerado que va a ser una de las principales responsables a la hora de "dar un impulso" y cumplir "todos y cada uno de los compromisos" asumidos tanto con Cs como en su programa electoral en materia de bienestar social.

Además, ha querido poner énfasis en la "dedicación, responsabilidad, entrega y capacidad de diálogo" de su predecesora en el cargo, Aurelia Sánchez, que ha tenido una labor, a su juicio, "impecable en todos los años que ha estado y especialmente en época del COVID". "Ha sido una magnífica consejera y seguro que va a ser una magnífica senadora en representación de la Comunidad Autónoma", ha añadido.

RIFIRRAFE ENTRE RUIZ MOLINA Y DAVID ZAPATA

Durante el turno de preguntas orales también se ha producido un rifirrafe entre el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas y el diputado de Cs David Muñoz Zapata a cuenta de la pregunta de este último sobre si Ruiz Molina considera justo que el Pablo Iglesias, tras dejar su condición de vicepresidente del Gobierno de España, vaya a tener una indemnización de "más de 5.000 euros" mientras los funcionarios interinos son despedidos "con una mano delante y la otra detrás".

En su respuesta, Ruiz Molina ha especificado que a los interinos de la Junta se les da "el mismo tratamiento" que al resto de trabajadores del sector privado que están en un empleo como consecuencia de una sustitución o una vacante, pidiendo a Muñoz Zapata que se preocupe "por todos los trabajadores y no solo de los que son de su trabajo", en referencia a la condición de funcionario del parlamentario naranja.

Estas palabras han hecho que Muñoz Zapata haya tomado de nuevo la palabra para espetar al consejero que también ha defendido los derechos de otros colectivos a los que no pertenece. "Hace unos minutos estaba defendiendo los derechos de los feriantes, y no soy feriante; he defendido los derechos del colectivo LGTBI y no soy gay ni transexual; de los autónomos, y no lo soy; de las personas que están en desempleo, y no estoy en desempleo; y de los intereses de la comarca de Almadén (Ciudad Real), y soy diputado por la circunscripción de Toledo", le ha contestado.