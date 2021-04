Paula Echevarría bromea con sus propios apellidos: "Si me dieran una moneda..."

Cualquiera que tenga un apellido mínimamente diferente a los más extendidos y habituales sabrá de lo que está hablando Paula Echevarría: que si en el banco, en trámites burocráticos, recibiendo paquetes, hablando por teléfono, en los correos... Siempre corrigiendo para que se pronuncie y se escriba correctamente. Si a este se le añade un plus de fama, apaga y vámonos.

Paula Echevarría ha vivido en sus carnes durante 43 años cómo cada vez más se multiplicaban quienes se equivocaban con su apellido, pero aunque en la adolescencia puede molestar, luego cada cual se va acostumbrando y se lo puede tomar a broma, como ha hecho la actriz.

A través de una story de su Instagram, donde acumula tres millones y medio de seguidores, la intérprete de Gran reserva, Velvet o Luz de domingo no solo ha explicado que, celebrity o no, siguen equivocándose con su apellido, sino que es una pena no haberle dado una función crematística al tema.

"Etxebarria... Echeverria...", escribe junto a un emoticono de partirse de risa y antecediendo a un meme que dice "Si me dieran una moneda por cada vez que alguien dice mal mi apellido" justo antes de una imagen de un operario de lo que parece una fábrica de monedas.

Broma de Paula Echevarría con su apellido. Instagram Paula Echevarría

Lo más curioso es que la historia de Paula Echevarría, quien por cierto irónicamente apareció en la cinta Si yo fuera rico, no acaba ahí, dado que a muchos usuarios les ha resultado sorprendente y llamativa su frase final: "Y del segundo apellido ya ni os cuento...".

Porque al menos no solo sus seguidores, sino casi todos los espectadores españoles, saben ya que se apellida Echevarría, pero ¿cuál es el segundo apellido de Paula? Pues otro que se las trae: Colodrón. Es decir, que cualquiera se puede hacer una idea de que ha sido motivo de mil y un errores a lo largo de la vida de la actriz.

Eso sí, le queda el consuelo de que para sus hijos ha allanado el terreno, porque mientras que Daniella se apellida de primero Bustamante, su recién nacido Miguel tiene el mismo apellido primero de su padre, Torres. Y si por algún motivo burocrático han de decir en el futuro su segundo apellido, a buen seguro, y gracias a su madre, todo el mundo sabrá escribir Etxe... Echa... Echevarría, eso.