Soraya Arnelas decora su casa y afirma que su hija no sabe a qué se dedica: "Piensa que trabajo en Leroy Merlín"

Han pasado 14 años desde que Soraya, a su salida de Operación Triunfo, comprase su piso de 180 metros en la capital, donde ha vivido un sinfín de momentos y que, el pasado mes de octubre, decidía dejar atrás para trasladarse a un nuevo hogar junto a su pareja y su hija, Manuela.

"Con 24 años, con un montón de sueños, dos separaciones de parejas anteriores, cinco mascotas que han pasado por esta casa, me convertí en madre aquí, un confinamiento...", recordaba la cantante al decir adiós a su antigua vivienda. Ahora, la familia se ha mudado a 'Villa de Gracia', a las afueras de la capital. "Para mí era importante tener un entorno verde. Yo soy de Extremadura y siempre he soñado con tener estas vistas", admitía la artista.

Inmersos en la decoración de su nueva vivienda, la hija de Soraya, Manuela, de tan solo cuatro años, ha comenzado a tener algunos problemas para distinguir cuál es la verdadera profesión de su madre: "Mi hija piensa que trabajo en Leroy Merlín porque con el tema de las obras en casa, como hemos ido muchísimo a comprar cosas que necesitábamos para la casa, pues un día preguntándole contestó que mamá trabaja allí".

"Quería compartirlo porque me parece muy gracioso. Así que Manuela todavía no sabe a qué me dedico", agregó la cantante. Además, hace unos días, Jaleos publicaba en exclusiva que Soraya y Miguel Ángel Herrera podrían estar esperando otro bebé, algo que la artista comentó que entraba en sus planes aunque era algo que le costaba bastante: "Estamos en ello, me encantaría, pero tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante".