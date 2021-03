Soraya Arnelas desvela que gracias a 'OT' superó una relación tóxica: "Me maltrataba psicológica y físicamente"

A veces solo se necesita tiempo y ver el pasado como los generales ven la batalla desde la colina para entender qué ocurrió y llamar a las cosas por su nombre. Es lo que ha hecho Soraya Arnelas en Youtube, porque es en la plataforma donde ha hablado de cómo Operación Triunfo fue un programa salvífico para ella porque consiguió liberarla de una relación tóxica.

La cantante de 38 años ha visitado el canal Pilar & Friends, donde la soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado charla con otros miembros del gremio. Y Soraya ha aprovechado su visita para tratar muy diversos temas aprovechando que hacía un recorrido por su propia vida.

"Yo nunca había estado cerca de la música. Lo más cerca que estuve de la música era la cadena de mi padre. Necesitaba cambiar mi vida. Yo soy de pueblo, de Valencia de Alcántara, en Cáceres, Extremadura", ha comenzado diciendo Arnelas, como excusándose.

"Cuando empecé con aquellas inquietudes artísticas no había medios. Con 17 años me vine a Madrid. Le dije a mi madre que quería ir a la escuela de Cristina Rota para ser actriz. Lo de cantantes me sonaba a algo imposible", ha explicado, aunque a continuación matizaba que las cosas no salieron como ella esperaba.

"Hago las pruebas del casting en el mes de septiembre. Fui con muchas expectativas. Me creí que en ese momento me iban a coger. Yo había actuado mucho y había cantado mucho delante de los espejos y me creía que me iba a comer el mundo", ha continuado Arnelas, que revela que le dieron una negativa por respuesta.

"Y entonces mi madre me dice: 'Somos humildes. No tenemos dinero para que te quedes un año en Madrid. O te quedas y te pagas tus gastos o te vuelves al pueblo'. Y yo dije: 'Todo menos volver'", ha proseguido la historia la autora de Sin miedo o Corazón de fuego.

Si yo no me hubiera ido a ese casting de 'OT' no sé cómo hubiese terminado hoy.

"Mi madre me metió en una residencia de monjas. Estuve trabajando en Telepizza, en Zara... Con lo poco que ganaba hice el curso de azafata de vuelo y a los tres años de estar volando me di cuenta de que el glamur de la aviación se había perdido. Me seguía llamando a la puerta el tema de lo artístico", ha encaminado su relato hacia el punto de giro.

Porque es entonces cuando habla por primera vez de que aquellos años ella tiene novio: "Yo tenía una pareja que era de todo menos buena persona. Era un tipo bastante nocivo, que me maltrataba psicológicamente y físicamente. Tras mucho pensármelo, después de ver un casting de Operación Triunfo, decidí presentarme".

"Me agarré a esta oportunidad porque si yo no me hubiera ido a ese casting de OT no sé cómo hubiese terminado hoy en día. A mí la música me salvó la vida. Fui una mujer maltratada. Lo que pasa es que nunca lo conté", ha confesado Soraya que a continuación ha matizado.

"Después de tantos años no me apetece hablar de ello, si yo no me hubiera ido a ese casting de OT no sé cómo hubiese terminado hoy en día. Para que la gente sepa cómo soy, quién soy, por qué he llegado hasta aquí. La música me salva de estar viviendo con una persona que no me hacía nada bien", ha reconocido la artista.

Pilar Jurado en ese momento le ha recordado a Soraya que ellas se conocieron "en un concierto benéfico contra la violencia de género" y le ha comentado: "Entonces te noté absolutamente entregada, pero no sabía tu historia. Y a cuántas mujeres que no han contado su historia les ha cambiado la vida".

Por último, y tras explicar que se acaba de mudar hace tres meses, Soraya ha hablado sobre cómo se ve ella misma hoy en día. "[Soy] una mujer transparente en la una sociedad anclada a un pasado machista. Cuando me he mostrado demasiado positiva, alguna mujer me ha recriminado que cómo podía ser tan positiva. Es que amo mi profesión", ha explicado, antes de admitir que le costó "encontrar su sitio" en la industria.

"No se me aceptaba, como por ejemplo a Chenoa, porque somos un perfil de mujeres que no gusta. No gustaba el perfil de mujer que éramos. He dado muchos puñetazos encima de la mesa porque no me apetecía hacer determinados proyectos. Soy muy seria trabajando, pero los puntos sobre las íes. Y sacarme de algo que no me gusta, no. Me he ido haciendo respetar con los años", ha finalizado.