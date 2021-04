Almeida descoloca a una reportera de 'Todo es mentira' al bromear sobre su pelo: "Tengo un pelazo, estás conmigo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acudido este miércoles al centro de Madrid Salud de la calle Montesa, uno de los puntos vacunación contra la Covid-19 que se han puesto en marcha para los trabajadores municipales. Allí ha respondido a las preguntas de Todo es mentira. Eso sí, en clave de humor.

Una reportera del espacio de Mediaset ha querido preguntarle al rostro del PP sobre la campaña electoral, pero la formulación de su pregunta ha provocado una ingeniosa respuesta del entrevistado, que ha hecho referencia a su cabello.

"Estás conmigo que tengo un pelazo", ha contestado Almeida, sonriente. Y, lejos de zanjar la broma, ha añadido: "Para los 46 años recién cumplidos...".

"Tengo un pelazo para los 46 años recién cumplidos"

"Si quisiera podría hacerme hasta un moño, fíjese", ha admitido después, unas palabras que la periodista ha aprovechado para mencionar a Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos para la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Me he limitado a decir que si quisiera", le ha respondido con contundencia, subrayando que no tiene planes de cambiar de imagen: "Eso no quiere decir que me lo que lo vaya a hacer. No, no...".