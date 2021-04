Xunta apoya un proyecto industrial en Vulcano, pero apunta que el consejo del Puerto decidirá sobre su concesión

En respuesta a una pregunta durante el pleno que ha tenido lugar este miércoles en la Cámara gallega, el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha advertido de la necesidad de cumplir la legalidad después de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción señalase que corresponde a la Administración la declaración de la extinción de la concesión.

En este sentido, ha incidido en la importancia de buscar la mejor alternativa para llevar a cabo un proyecto industrial en los terrenos de Teis que incluya las garantías jurídicas necesarias y genere inversión, carga de trabajo y empleo. Así, ha señalado que si se cumpliesen los distintos requisitos, la Xunta defendería la continuidad de la actividad industrial.

En todo caso, Conde ha remarcado que el consejo de administración del Puerto de Vigo deberá pronunciarse respecto a la concesión y ha remarcado que, además de la Xunta, están representadas en el mismo otras instituciones y entidades. Asimismo, ha insistido en que "fue el propio astillero (Vulcano) el que instó la liquidación".

Mientras, la diputada del BNG María do Carme González ha reprobado la "prisa" de la Autoridad Portuaria para extinguir la concesión. También ha puesto el foco en que representantes de distintas instituciones en las que gobiernan el PP y el PSOE suman mayoría en el consejo de administración, por lo que ha llamado a Conde a "no engañar a la ciudadanía diciendo que no es una decisión política".

De este modo, ha incidido en la necesidad de que, en la sesión de este viernes, el consejo de administración avale que no se extinga la concesión para que permanezca en vigor hasta 2027 dado que Astilleros San Enrique "tiene futuro" y "carga de trabajo".

INCENDIO EN EL POLÍGONO DE O CEAO

En otro orden de cosas, el vicepresidente económico ha destacado el trabajo llevado a cabo por la Xunta junto al tejido empresarial de Lugo para permitir la recuperación de la actividad en el polígono de O Ceao después del incendio registrado a mediados de este mes.

En esta línea, ha asegurado que la Xunta podrá prestar asesoramiento a las empresas en materia de seguros y para garantizar circulante y préstamos hasta la ejecución de las pólizas de los seguros. También ha afirmado que podrá colaborar en materia de apoyo y planificación para reconstruir las naves.

Por su parte, el diputado socialista Luis Álvarez ha incidido en la necesidad de que la Xunta colabore con los empresarios afectados y ha planteado que asuma los intereses de los préstamos para afrontar las consecuencias del incidente y reconstruir el polígono.