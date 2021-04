Un estudi revela el potencial de TikTok com a ferramenta educativa en expressió corporal

Segons el seu article, publicat en la revista 'Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education', l'ús d'aquesta xarxa enriqueix l'aprenentatge perquè connecta millor amb els interessos dels alumnes, la qual cosa fomenta la participació, la interacció, l'unió i la creativitat.

En els últims anys, les xarxes socials s'han convertit en una estratègia educativa que permet desenvolupar models d'estudi més atractius i dinàmics, alguna cosa que ha acrescut la crisi de l'últim any i el recent auge d'aquesta plataforma, explica la institució acadèmica en un comunicat.

A partir d'ací, el projecte analitza la introducció de TikTok com a ferramenta d'ensenyament-aprenentatge en el curs d'expressió corporal del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, amb l'objectiu d'analitzar el seu efecte pedagògic de manera quantitativa i qualitativa.

A nivell quantitatiu, els tres investigadors del departament d'Educació Física i Esportiva van realitzar un qüestionari de nou preguntes a 65 alumnes per a conéixer la seua opinió sobre els efectes d'aquesta aplicació en educació.

La majoria va considerar que TikTok és una ferramenta activa d'aprenentatge i col·laboració, que fomenta el desenvolupament de la creativitat, estimula la curiositat dels alumnes i promou l'aprenentatge de forma divertida i emocionant. Huit de les nou qüestions analitzades van reafirmar que aquesta aplicació pot tindre un impacte positiu en els estudiants.

I en clau qualitativa, inicialment es va preguntar al grup sobre l'ús educatiu de la plataforma, amb respostes possibles com a "creativitat", "nou", "aprendre", "corporal" i els seus derivats. Després d'una exposició dels professors, de nou es va plantejar una pregunta oberta on les paraules "social" i "diferent" van augmentar substancialment i "creativitat" i "nou" continuaven com les més freqüents.

Els investigadors conclouen que la majoria dels alumnes espera que TikTok els ajude a millorar la seua creativitat i que siga a ferramenta amb la qual es puga tractar l'assignatura des d'una perspectiva diferent.

REBUIG DELS PROFESSORS

Paral·lelament, una part dels resultats es comparen amb un estudi italià que va detectar que l'ús de les xarxes socials no està acceptat per part dels docents, ja que més d'un 40% opina que el seu ús és perjudicial per a l'aprenentatge.

Aquesta opinió pot ser pels problemes d'addicció que poden causar les xarxes socials o la falta d'informació i formació sobre metodologies docents per a la seua implantació en l'aula. No obstant açò, com a solució es planteja la formació i orientació a docents i estudiants perquè facen un ús adequat d'aquesta ferramenta.