UP plantea cordón sanitario a Vox, Compromís se une y PSPV acusa a PP y Cs de acercarse a "opiniones de odio"

En este sentido, ha anunciado la presentación de una declaración institucional al próximo pleno, que Compromís ha anunciado que apoyará mientras que el PSPV considera que ese cordón "lo debe de hacer la razón" y que es el equipo de gobierno -PP y Cs- "el que tiene que explicar por qué está pasando esto" ya que sostiene que se están acercando a "opiniones de odio".

Así se ha pronunciado el portavoz de la formación en el consistorio, Xavier López, en rueda de prensa junto al PSPV en la que ambos partidos han mostrado su "repulsa" y "rechazo" a la agresión homófoba por la que se ha detenido a 13 personas, nueve menores y cuatro mayores de edad, por romper el tabique nasal, el pómulo y el fémur a una persona.

López ha insistido en que Unides Podem llevará al pleno del viernes 30 una declaración institucional para lograr "un cordón sanitario contra el odio" -en referencia a Vox- al considerar que esta formación "está dentro del espacio de la ultraderecha" que "fomenta" los discursos contra el colectivo LGTBI. "Es una escalada de violencia que va en aumento y esperemos que las fuerzas políticas seamos capaces de actuar para que no vaya a más porque no es un hecho aislado", ha indicado.

Al respecto de la agresión, el concejal ha solicitado al Ayuntamiento que se persone en la causa contra los agresores y ponga al servicio de las víctimas "los medios legales y psicológicos necesarios" para poder enfrentarse a lo vivido. "Nos preocupa muchísimo lo ocurrido porque consideramos que no es un hecho aislado, corresponde a un aumento de la violencia derivada de los discursos de odio que están habiendo en el Estado español y que están habiendo, con muchísima más fuerza, en esta ciudad", ha aseverado López.

Además, ha criticado que grupos municipales se dediquen "de manera constante" a "señalar a colegios públicos, niños y niñas, políticas LGTBI" y luego "no pasa nada". "Lo hemos normalizado, y esos señalamientos y discursos de odio lo que promueven es la violencia y legitiman a las personas que persiguen al colectivo LGTBI para hacer lo que hacen", ha afirmado. "Vamos a pedir también una reunión urgente con el equipo de gobierno por lo que ha pasado porque no es un tema baladí", ha concluido.

Por su parte, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Francesc Sanguino, no se ha pronunciado sobre la posición que adoptará su partido sobre la propuesta de UP aunque ha sostenido que el cordón sanitario "lo debe de hacer la razón" y que es el equipo de gobierno -PP y Cs- "el que tiene que explicar por qué está pasando esto".

"Los que no se acercan a la extrema derecha no tienen por qué dar explicaciones, los que se acercan a ellos para pactar por dos votos o un voto a cambio de reducir el presupuesto en Igualdad y LGTBI son el alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, no nosotros", ha expuesto.

Asimismo, ha criticado que tanto PP como Cs se "acerquen a posturas de boicot democrático y a opiniones de odio que van calando en la sociedad": "Hago un llamamiento a la sensatez, aunque creo que solo me escucha el eco", ha añadido.

FRANQUISMO Y DICTADURA

Sobre los hechos, Sanguino ha calificado la agresión como una "noticia horrorosa" y ha mostrado su "preocupación" por el acercamiento de PP y Cs a Vox para "reducir la partida presupuestaria de LGTBI". "Un linchamiento así no se producía desde los tiempos del franquismo y de la dictadura", ha sostenido.

"La responsabilidad de Barcala es haber creado una ciudad más insegura respecto a los delitos de odio contra estos colectivos; me gustaría saber qué va a hacer, porque esto se debe, en nuestra opinión, a una desprotección de programas en el área LGTBI por la venta a los propulsores del odio para conseguir los votos necesarios de una minoría", ha asegurado el portavoz del PSPV.

Igualmente, ha pedido a la vicealcaldesa y también encargada del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez (Cs), "apartarse de la política de 'merchandising'" y "dedicarse a la política de protección de los derechos LGTBI junto a la importancia de la educación en ese sentido".

"Por eso preguntamos al alcalde y vicealcaldesa si encuentran alguna razón para apartarse de la ultraderecha y su discurso del odio y empezar a fomentar estas políticas de protección a los colectivos", ha concluido.

COMPROMÍS

La formación de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante también ha mostrado su condena a lo sucedido y ha llamado a los agresores "desalmados", "inhumanos", "personas miserables" y "cobardes". "Se está cristalizando el discurso de odio contra el que piensa y ama distinto en una ciudad que es diversa e inclusiva", ha señalado el edil Rafael Mas.

Asimismo, sobre el "cordón sanitario" a Vox, el concejal de la coalición ha confirmado que respaldarán la propuesta de Unides Podem porque con fuerzas políticas "que impulsan el discurso de odio homófobo no vamos ni a la vuelta de la esquina".