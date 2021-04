Cvirus.- Sanitat investiga un possible cas de soca india d'una pacient ingressada en l'Hospital General de València

Així, segons han confirmat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló, s'estan fent encara seqüències de PCR per a aïllar la variant i les primeres anàlisis no descarten algunes dels ceps, encara que és prompte per a afirmar què soca és i els resultats no es tindran fins a d'ací a uns dies. En qualsevol cas, recalquen que es tracta d'un cas que és únic i està aïllat".

En eixe sentit, han explicat que s'investiga si correspon a la soca india perquè la germana de l'afectada ha viatjat a eixe país. No obstant açò, han recalcat que "no hi ha encara constatació clínica de quina soca és".