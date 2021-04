PSOE alerta del "fracaso" de la desescalada si no se acompaña de un "refuerzo urgente" de la sanidad

En una rueda de prensa, el secretario Comarcal de Aljarafe Cornisa del PSOE de Sevilla ha asegurado que la gestión de la pandemia por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está siendo nefasta", al igual que la "nula planificación de la desescalada. El Gobierno andaluz actúa sin rigor, sin transparencia, buscando únicamente la confrontación con el Ejecutivo central y a golpe de ocurrencias, como la idea de que Andalucía compre vacunas por su cuenta o que establezca un pasaporte Covid".

El también alcalde de Bormujos ha recordado que el PSOE de Andalucía"lleva dos días reclamando a la Junta la reapertura de la movilidad entre provincias y un balón de oxígeno a la hostelería, un sector demonizado por parte del Gobierno andaluz y que no ha recibido ayudas directas". Sin embargo, ha advertido de que todas estas medidas "no tendrán sentido alguno si no van acompañadas de un refuerzo urgente de la atención primaria".

Molina ha exigido al Gobierno andaluz que "reabra los centros de salud y las urgencias que llevan más de un año cerradas en la provincia", como es el caso de Almadén de la Plata, Villaverde delRío, Camas, Guadajoz o El Ronquillo, "que destine más recursos a losprofesionales sanitarios, a realizar más PCR, que actúe ante la situación insostenible del Hospital de Bormujos y que sea sensible con el proceso de vacunación, porque es intolerable la espera de más de una hora que estamos viendo en el Estadio Olímpico".

"Son los ayuntamientos de la provincia los que están sacándole las castañas del fuego a la Junta en la organización del proceso de vacunación", ha remarcado Molina. El dirigente socialista ha insistido en que el Gobierno andaluz tiene "recursos suficientes para mejorar la atención sanitaria. Le han llegado del Gobierno de España más de 7.500 millones de euros para gasto Covid pero, en vez de invertirlos en sanidad pública, Juanma Moreno y Juan Marín prefieren cerrar un pacto con Vox para bajarle los impuestos a los más ricos", ha criticado Molina.