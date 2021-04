Álex se convierte en el último expulsado de 'MasterChef': "Estoy triste y decepcionado"

Este martes, y totalmente al margen de las acusaciones de Jorge Javier Vázquez, La 1 apostó por una nueva entrega de MasterChef en su prime time. El programa contó con la visita de El Monaguillo en la primera prueba, que consistió en preparar platos con distintos tipos de harinas.

El siguiente desafío fue el de los exteriores, que se desarrolló en Gijón. De allí fueron directos a una compleja prueba de eliminación: los aspirantes debieron basarse en la mantequilla, algo para lo que contaron con tres oportunidades. El mayor problema del expulsado, Álex, fue el tiempo. Por su parte, Ofelia, Arnau, Vero y Dani se salvaron antes de enfrentarse al tercer reto.

Tanto es así, que llegó a mostrarles a los jueces un pescado crudo. La que también falló en el pescado fue María, que por ahora preserva su plaza en el programa, aunque con graves advertencias de los jueces.

"Estoy triste y decepcionado. La he liado, ha sido un verdadero desastre. No he sabido dar lo mejor de mí y en una prueba de eliminación no puedes bajar la guardia. La experiencia ha sido espectacular, no me rindo", lamentó Álex una vez fue conocedor de su expulsión.

Y es que, el joven no presentó ninguna de las tres propuestas de manera correcta. Ya de su tarta Sara dijeron que el bizcocho estaba fatal, pero lo peor llegó con el pescado, pues Álex se equivocó de método de cocinado y presentó el lenguado crudo y sin salsa. "No era una menier, porque hay que guisarlo en una mantequilla hasta que esté bien cocinado y aliñar esa mantequilla para que consiga su sabor característico", le corrigió Jordi Cruz.