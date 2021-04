Converteixen un solar del Cabanyal en un pati d'escola "inclusiu" per a "trencar situacions de desigualtat"

Aquest dimecres, a les 18.00 hores, en el carrer Arquebisbe Company 49-51, s'inaugurarà el projecte 'Un pati per a totes', un espai d'oci i participació creat per les comunitats d'aprenentatge del Col·legi Diocesà Santiago Apòstol del Cabañal, informa aquest centre.

Gràcies al suport tècnic de la cooperativa Fent Estudi juntament amb l'associació de salut mental Nautae i al finançament de la Regidoria d'Innovació de l'Ajuntament de València, i a pesar de les barreres imposades per la pandèmia, un solar abandonat i ocupat per cotxes es converteix en un lloc de trobada, oci i reunió on poder impartir classes a l'aire lliure, plantar un xicotet hort urbà o senzillament generar un espai viu on poder desenvolupar jocs diversos concordes a les inquietuds de cada persona".

La 'Zona Santiago, libre para jugar', nom amb el qual han batejat aquest vell solar, és un "innovador pati d'escola que tracta de trencar les dinàmiques socials que perpetuen les situacions de desigualtat", expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Un lloc, afigen, on "l'educació reprèn la seua essència com a motor de transformació social adequant l'entorn de l'escola i convertint-ho en un lloc de promoció de la convivència, la salut i l'educació en igualtat".

Gràcies a la cessió d'ús del solar municipal i al treball de Javier Molinero, Bernat Ivars i Amesura Fusteria Tradicional, encarregats de coordinar el disseny, producció i execució de la 'Zona Santiago', juntament amb les persones treballadores de Nautae i les estudiants d'ESO del col·legi, l'alumnat gitano en situació de desavantatge social ha pogut veure materialitzats els seus desitjos ampliant i millorant l'espai escolar amb un nou lloc per a l'aprenentatge i oci.

La convivència quotidiana i un treball cooperatiu ha fet emergir un nou espai segur i inclusiu en el barri valencià del Cabanyal on "conviuen i aprenen persones de diferents capacitats i diverses pertinences ètniques".

El projecte ha aconseguit els seus objectius: "millorar l'entorn físic i ambiental del pati, trencar l'estigmatització del col·lectiu de persones amb malaltia mental i disminuir l'exclusió social i laboral que patixen i augmentar la diversitat d'activitats a desenvolupar en el pati", ressalten.

APRENENTATGE-SERVICI

Tot açò, agreguen, amb metodologies d'aprenentatge-servici que han facilitat el descobriment i l'adopció de les habilitats i competències pròpies de cada persona, més enllà dels rols i les dinàmiques predominants.

En breu, i gràcies a un treball de col·laboració amb el centre d'innovació Les Naus, s'iniciarà un procés de desenvolupament comunitari que impulsarà en aquest mateix lloc un espai d'experimentació comunitària i coeducativa al servici del barri, generant prototips que facen més eficient la innovació pública en un context de limitació de recursos front un escenari pandèmic.

El projecte abundarà en l'exploració del lideratge de col·lectius tradicionalment discriminats o perceptors de prestacions, explorant la seua funcionalitat i lideratge al servici de la comunitat.

El procés de codiseny i construcció de la Zona Santiago es podrà veure en un documental que veurà la llum gràcies al suport de València Capital Mundial del Disseny 2022, amb data d'estrena prevista per als pròxims mesos.