El PP abandona el pleno de la Diputación tras rechazar PSOE y BNG reprobar las palabras de José Tomé sobre Candia

Los 13 votos de nacionalistas y socialistas impidieron que la iniciativa, avalada por 12 votos del PP, saliese adelante, resultado tras el que los populares decidieron abandonar el pleno.

Al respecto, el portavoz popular, Javier Castiñeira, ha lamentado la actitud del gobierno de los representantes del gobierno de la insitutición provincial. "La verdad es que no esperábamos esta situación. El Grupo del PP tuvo que irse de la bancada puesto que no es justo; no es justo. Los errores hay que reconocerlos y qué mejor momento para hacerlo que el pleno de la Diputación. En el pleno es donde tenía que pedir disculpas el señor Tomé", ha remarcado.

Para Castiñeira, se ha perdido una "oportunidad estupenda para mejorar laimagen de la Diputación y la del propio presidente". "Pero no quisieron hacerlo, prefirieron atacar y no entendemos la actitud del PSOE y, especialmente, la del BNG, protegiendo al presidente y no reprobando esas declaraciones. Es un hecho que daña a la institución provincial, que daña a la Diputación", ha remarcado.

"El PP sigue manteniendo su línea. Parece imposible que el presidente de la Diputación no rectifique sus palabras en un órgano tan importante como es el pleno, pero así ha sido. Nos llevamos una opinión muy dura del pleno de hoy; esta no es la imagen que quiere el PP para la Diputación", ha recalcado.

COMPORTAMIENTO "ANTIDEMOCRÁTICO"

Tras abandonar el pleno el PP, Tomé ha destacado que los populares renuncian a ejercer "sus funciones" y optan por el "espectáculo", al tiempo que continuaba la sesión sin las iniciativas populares. Además, a la salida, ha lamentado el "comportamiento antidemocrático" de los populares "por perder una votación".

"Esta es la manera que tiene el PP de entender la democracia y una demostración de que donde no gobiernan, crispan", ha esgrimido, antes de preguntarse si Feijóo avala esta forma de hacer oposición.

DEBATE DE LA MOCIÓN

Durante el debate, se ha encargado de defender la postura del PP la diputada Lola Castro, quien se ha reafirmado en que Tomé "no se disculpó" por sus palabras "machistas" cuando "sí lo hicieron otros representantes socialistas o del BNG"; al tiempo que ha criticado que el presidente provincial, para defenderse, acusase a los populares de "manipular" sus palabras.

"No sé qué pensará también Valentín González Formoso porque usted se justificó no para pedir perdón sino por el ruido", ha sentenciado, antes de recordar que ella misma, en su condición de alcaldesa de Folgoso do Courel, experimentó una situación similar a la de Candia. Así, ha indicado que un representantes socialista en el Ayuntamiento le dijo que "no valía ni para cocinar".

Enfrente, socialistas y nacionalistas han considerado que, tras la moción, se esconde la "hipocresía" de los populares, a los que han acusado de "utilizar de forma partidista" el comentario sobre Elena Candia, mientras, desde sus filas, han salido numerosas afirmaciones similares y se "criminalizan" comentarios similares.

Las líneas argumentales de Maite Ferreiro (BNG) y Pilar García Porto (PSOE) fueron similares, y ambas incidieron también en que Tomé "se disculpó". De hecho, contrapusieron que al PP no le sirvan "las disculpas" de Tomé, pero que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sí diese por resuelta la polémica por la situación vivida por una joven en Land Rober -"de abuso", dijo García Porto, recordando que su exnovio la "acosaba"- aludiendo a la "sentida disculpa del presentador".