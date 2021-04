Ingresa en prisión un empleado de un gimnasio de Sant Cugat por abusar de una menor

Un trabajador del gimnasio municipal la Rambla del Celler de Sant Cugat (Barcelona) ha ingresado en prisión preventiva acusado de un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, clienta de este centro deportivo.

Según ha avanzado el diario local "TOT Sant Cugat" y han confirmado los Mossos d'Esquadra, la detención de este monitor del gimnasio, de 33 años de edad, tuvo lugar el pasado martes 20 de abril, después que la menor presentara una denuncia por una violación ocurrida en el interior de las instalaciones de este centro deportivo.

Los Mossos d'Esquadra, sin embargo, investigan estos hechos como un presunto caso de abuso sexual y no de agresión sexual, ya que, si bien hubo penetración, no consta violencia o intimidación, tal como establece el Código Penal, a pesar de que la víctima no dio su consentimiento para las relaciones sexuales.

La policía catalana sitúa la agresión sexual dentro del centro deportivo municipal, aunque a los responsables del mismo no les consta la comisión de ningún delito. No obstante, la dirección del gimnasio han abierto una investigación para esclarecer los hechos al tiempo que ha traslado su apoyo a la familia de la menor.

El hombre detenido pasó a disposición judicial el pasado miércoles 21 de abril, y el juez decretó prisión preventiva.