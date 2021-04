La caiguda d'un raig provoca un incendi en el terrat d'un edifici de 30 plantes de Benidorm

20M EP

NOTICIA

Efectius del Consorci Provincial de Bombers han intervingut a última hora del diumenge per a sufocar un incendi en el terrat d'un edifici de 30 plantes de Benidorm (Alacant) possiblement com a conseqüència de l'impacte d'un raig sobre la terminal dels comptadors de gas, un moment que va arribar a ser gravat per veïns i difós en xarxes socials.