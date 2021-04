Tamara Gorro ha empezado la semana con una noticia desagradable que, por suerte, se ha quedado en un susto. Y es que su hija, Sheila, se ha dado un fuerte golpe en la cabeza cuando se encontraba en el colegio.

"No sabéis lo que ha pasado, familia virtual, menudo susto en el cuerpo llevo", ha avanzado la empresaria a través de unas stories en Instagram, la red social a la que suele acudir para contar su día a día a sus casi dos millones de seguidores.

La presentadora ha recibido este lunes una llamada de la escuela donde estudia la pequeña, de cinco años. "'Tamara, no te asustes', he oído. Mira, cuando ya te dicen eso...", se ha sincerado.

Tamara Gorro muestra la herida que se ha hecho su hija, Sheila, en la cara. INSTAGRAM / TAMARA_GORRO

En ese momento, la influencer se disponía a grabar la entrega del miércoles de El Gorro de Tamara, el programa en el que suele abordar cada semana un tema distinto. Sin embargo, sus planes han cambiado, teniendo que acudir al centro.

"'Que Shaila ha tenido un golpe, no le hace falta puntos pero lo tiene todo muy hinchado', me dicen. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, he cogido corriendo la bolsa, me he ido corriendo al colegio a recogerla y... ¡Ay, cómo tiene la cara mi niña!", ha explicado en sus últimos vídeos.

"Ahora está con su papá tranquilita, y yo tengo una reunión que no puedo cancelar", ha apuntado Gorro con la intención de tranquilizar a los usuarios. Así, ha añadido que no le han puesto puntos y que todo se ha quedado en "un susto".