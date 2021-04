Tamara Gorro explica por qué ya no visibiliza la gestación subrogada

Tamara Gorro ha contado por qué ha dejado de hablar sobre la gestación subrogada, el método a través del cual nació su hija Sheila, de cinco años, tras vivir una "pesadilla" por no conseguir tener hijos con su marido, Ezequiel Garay.

La influencer se siente muy agradecida por haber podido estrenarse en el maternidad, y así lo ha manifestado en varias ocasiones mediante sus redes sociales. "Lucha, fuerza, constancia. La palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario. Gestación subrogada en España" era el lema que ella misma creó.

Sin embargo, la empresaria ha dejado de transmitir estas palabras en Instagram, y sus seguidores se han preguntado el porqué. Para ella, hay que cuidar "el contexto" y quiénes son los que la apoyan en los podcasts que comparte en sus perfiles.

"Aquí no lo he dicho porque es otro formato. Este podcast hay veces que lo ven 40 mil personas, otro tema lo ven 20 mil. Lo hago para que tenga diversidad de temas. No lo meto porque es diferente el contexto", ha señalado Gorro.

La modelo ha recalcado que, aunque no ha tenido ningún problema, "se sigue fomentando el mismo odio por parte de ciertos políticos y de ciertas personas" hacia la gestación subrogada, una medida que, asegura, "siempre" apoyará.

"Hicimos mucho ruido, cosa que os agradezco", ha agradecido a su 'familia virtual'. Eso sí, exige que esta práctica se realice siempre siguiendo un protocolo exhaustivo, "como pasa en Estados Unidos", pues no sucede lo mismo en otros países.