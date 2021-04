Detingut per fer-se passar per infermer en huit residències durant 2020 i 2021

L'operació 'Fakenurse' va arrancar aquest mes davant els indicis que aquest home treballava des de feia un any amb titulació oficial falsa, la qual cosa induïa a error en la seua contractació, informa l'institut armat en un comunicat.

Després de les perquisicions, es va comprovar que el sospitós publicitaba la seua prestació i participació en servicis d'emergències en els quals assegurava haver intervingut, a més d'aparéixer en diverses fotos publicades en xarxes socials amb uniforme compatible al d'infermeria.

El Col·legi d'Infermeria de València va verificar que no estava col·legiat i que el nombre que utilitzava correspon a una altra persona. Encara que tampoc li constava cap títol universitari oficial, el farsant va aportar en diverses residències de majors un certificat de col·legiació i universitari per a ser contractat com infermer.

Finalment, gràcies a les indagacions en la Seguretat Social, els investigadors van tindre constància que en la seua vida laboral constaven contractes com a infermer en fins a huit residències geriátricas en 2020 i 2021.

Una vegada localitzat i identificat, la detenció es va dur a terme el passat 20 d'abril com a presumpte autor de huit delictes de falsificació de document públic, intrusisme professional i contra la Seguretat Social i la Hisenda. En el registre domiciliari es van trobar documents falsificats i uniformes d'infermeria.

Les diligències d'aquest espanyol de 48 anys han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de la localitat valenciana de Catarroja.