María Patiño, contra Miguel Bosé por criticar a Évole y por su negacionismo: "Estoy hasta los mismísimos"

Unos días después de emitirse su entrevista en Lo de Évole, y tras las críticas de Miguel Bosé a Jordi Évole, María Patiño quiso sacar la cara por el periodista y, de paso, atacar al artista por sus afirmaciones respecto a la Covid.

"Jordi Évole alardea mucho de que soy su amigo y ya le dije: ’si tratas así a tus amigos, no sé cómo tratarás al resto'. Se lo dije después de la segunda emisión. Y yo creo que la manipulación, una vez más, de los medios es inmensa. Tienen mucho miedo al negacionismo o a esas cosas que ellos llaman conspiraciones", afirmó el cantante del que se presupone su amigo, tal y como él mismo indicó antes de su entrevista.

Algo que Patiño no quiso dejar pasar por alto este fin de semana en su programa Socialité. "Me estaba poniendo de pie encima de la silla", dijo visiblemente molesta antes de iniciar su discurso.

"A ver, los periodistas amigos son amigos, pero por encima de todo son periodistas", defendió, en alusión a Évole. "No tienen por qué ser condescendientes ni hacer ese uso de la amistad para lo que nos convenga. Los efectos contrarios a esa entrevista tienen un responsable y un nombre, que es el de Miguel Bosé. No el entrevistador, sino el entrevistado", remató sobre esta cuestión.

Además, entró en las teorías negacionistas del cantante respecto a la pandemia del coronavirus, "plandemia" para él. A mí me encanta hablar con personas que tienen puntos de vista distintos a los míos, incluso con negacionistas de la Covid...", indicó, para luego sentenciar al intérprete de Linda.

"Lo que más detesto en esta vida es que cuando no pienses igual que los demás te desprecien porque entonces es que eres un ser manipulado, estoy hasta los mismísimos de que si no pienso igual que los demás me consideren parte de un rebaño, como en este caso Miguel Bosé", remató.