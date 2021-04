El PP exige la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para no "echar por tierra todo el esfuerzo"

Guardiola ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañada por el vicesecretario de Organización del PP, Francisco Abril, y el de Participación y Municipios, Víctor Manuel López.

La dirigente 'popular' ha aseverado que, ante la expiración del estado de alarma el próximo 9 de mayo, el Gobierno central debe convocar una reunión de ese organismo, en la línea de lo solicitado por el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras.

Así, ha considerado que no se pueden "abocar" a las comunidades a "17 veranos distintos de nuevo", y a que las decisiones de los presidentes autonómicos respecto a las medidas para controlar la crisis sanitaria "tengan que ser avaladas por una decisión judicial".

"Pedro Sánchez habla mucho de cogobernanza pero desde el pasado 26 de octubre no se reúne con los presidentes autonómicos. Creo que esta es una situación lo suficientemente importante y grave como para que Sánchez se hubiera dignado a reunirse y no enviar a ministros como está haciendo en la campaña electoral de Madrid", ha indicado.

Con esto, Guardiola ha manifestado que "no podemos permitir que para ese día", el 9 de mayo, "Pedro Sánchez, que está ya en campaña electoral a la madrileña, no haya previsto ningún plan B jurídico y deje al caos, en un limbo jurídico, a las comunidades autónomas, dejándolas solas y abandonando a los ciudadanos".

SITUACIÓN SANITARIA

Por otro lado, la portavoz del PP ha celebrado que la Región de Murcia sea "la primera y la única" comunidad española que cumple con los criterios de nueva normalidad fijados por el Ministerio de Sanidad. Al respecto, ha recordado que la ocupación hospitalaria por coronavirus se encuentra por debajo del 2%, mientras que la tasa de incidencia está "estabilizada".

Ha atribuido el hecho que de la Región sea la primera en "estar fuera de alerta" tanto al "grandísimo esfuerzo" de la sociedad murciana, como a las "decisiones valientes, acertadas y anticipadas"" del Ejecutivo regional y de su presidente, Fernando López Miras, para controlar la curva de contagios.

"Las decisiones del Gobierno Regional han dado resultado y han sido efectivas; muchas de ellas han sido muy duras y muy complejas, pero hoy sabemos que han ayudado a salvar vidas, a proteger a nuestros ciudadanos y a defender, por encima de todo, la salud", ha apostillado al respecto.

Guardiola también ha expresado su agradecimiento a todos los profesionales sanitarios, especialmente a los que han trabajado "en primera línea de batalla luchando contra la pandemia", tras lo que ha añadido que, a pesar de la mejora de la situación, "no podemos confiarnos" ni "bajar la guardia".

La portavoz del PPRM ha insistido en que el presidente del Gobierno Regional "ha estado centrado en lo que realmente importante", esto es, la gestión de la pandemia, mientras "otros estaban, fruto de la ambición personal, buscando el poder y buscando los sillones".

"A pesar de ello el Gobierno de López Miras es hoy un gobierno sólido y estable", ha indicado Guardiola, quien ha recordado que la Región cumple con todos los indicativos exigidos por el Ministerio en cuanto a la tasa de incidencia, la positividad, la trazabilidad y la ocupación de camas hospitalarias.

PLAN DE RESCATE A LOS HOSTELEROS

A preguntas de los periodistas, Guardiola ha querido dejar claro que las decisiones relativas a la pandemia no han sido de corte político, sino "basadas en el criterio de los científicos, los expertos sociosanitarios y del Comité Covid".

"Obviamente nosotros avalamos esas decisiones porque están basadas no estrictamente en motivos políticos, sino en informes sociosanitarios. Lo que sí ha hecho el Gobierno Regional ha sido no dejar solos a los hosteleros y no abandonarlos porque cuando ha tomado cualquier decisión que ha sido restrictiva o limitativa lo que ha hecho es anunciar un plan de ayudas para no dejarlos solos", ha apostillado.

En este sentido, la dirigente del PP ha manifestado que la Región de Murcia fue la primera comunidad en lanzar un plan de rescate para la hostelería, dotado con más de 37 millones, y ha anunciado otro plan que se ejecutará de forma "inminente", en cuanto se aprueben los Presupuestos.

Para Guardiola, "siempre que se ha tomando una decisión técnica, que ha restringido algún tipo de limitación, siempre ha ido acompañado de un plan de ayudas económicas, todo lo que nos faltado por parte del Gobierno de España, que imponía limitaciones pero que no iban acompañadas de un plan de ayudas".