El BNG carga contra un modelo de residencias "fracasado" y pide a la Xunta la "gestión directa" de los centros públicos

La líder nacionalista ha comparecido ante los medios este lunes, frente a la puerta del geriátrico DomusVi San Lázaro, en Santiago de Compostela, para presentar dos iniciativas que llevará la formación al Parlamento de Galicia en el ámbito de la atención a la tercera edad.

Por una parte, una de ellas reclamará que las siete futuras residencias proyectadas para las ciudades gallegas las gestione directamente la Administración autonómica y, por otra, que los centros que son de titularidad pública pero de gestión privada pasen, "una vez acaben esos contratos", a una dirección totalmente pública.

Y es que, tal y como ha apuntado Pontón, el modelo actual está "altamente privatizado" en manos de empresas que se sitúan "en dos extremos": el del "negocio puro y duro" y el de "la caridad".

Al primer modelo pertenece el grupo DomusVi, que "es uno de los grandes gigantes" que "quiere hacer negocio con la atención a personas mayores". Además, es una entidad que, según ha recordado la portavoz nacional del BNG, "está en manos de fondos privados, uno británico y otro de los Emiratos Árabes Unidos, y de un millonario francés", al tiempo que "tiene su base de operaciones en un paraíso fiscal como la Isla de Jersey".

En cuanto a la caridad, Pontón ha mencionado la Fundación San Rosendo, que "pertenece al Obispado de Ourense", y Hermanitas de la Caridad, que también está vinculada a la Iglesia Católica y que fue "fundada en el siglo XIX".

"HAY QUE CAMBIAR EL MODELO"

Frente a ello, el BNG lanzará su "doble propuesta" en la Cámara autonómica, aunque dicen ser conscientes de que esto no va a cambiar "de un día para otro", ya que "no hay soluciones mágicas". "Pero esto no puede ser la excusa para que no empecemos a trabajar cuanto antes", ha agregado la portavoz nacional.

"Si algo nos enseñó la covid es que hay que cambiar el modelo. No podemos seguir, en la Galicia del siglo XXI, dejando el derecho a la vejez digna en manos de una empresa que quiere obtener lucro y opera en paraísos fiscales, ni tampoco en el ámbito de la caridad. Los derechos nos los deben garantizar las administraciones públicas a través de servicios públicos", ha subrayado.

De hecho, estas propuestas de los nacionalistas fueron abordadas ya en la reunión que mantuvo hace un mes -el 26 de marzo- Pontón con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Al respecto, la portavoz nacional del Bloque ha lamentado que el mandatario gallego le "transmitiese" que el PP "defiende la privatización del sistema de residencias".

"Y eso significa que no aprendieron nada de esta pandemia. Es una deuda no solo con las personas fallecidas, sino una cuestión de principios abrir el debate sobre la necesidad de un cambio de modelo", ha agregado.

RECURSOS ECONÓMICOS

Preguntada por los medios sobre el gasto que supondría la gestión directa de estos centros por parte de la Xunta, Pontón ha dicho ver "curioso" que, al hablar de servicios públicos, "siempre se pone en cuestión que haya recursos".

Así, ha recordado que "se destinaron más de 50.000 millones de euros a salvar a la banca" y que ahora las administraciones van a recibir "una ingente cantidad de recursos" a través de los fondos europeos. "Una parte importante se puede destinar a cambiar un modelo y que el Estado del bienestar no esté privatizado", ha sugerido.

"Si la sanidad o la educación estuviesen privatizadas en un 87% nos llevaríamos las manos de la cabeza, pero eso es lo que pasa con el modelo de residencias y no es un problema de recursos, sino sobre todo cómo se distribuyen y a quién van", ha sentenciado.

Asimismo, la portavoz nacional del Bloque ha apuntado que la crisis de la covid evidenció "que había un divorcio entre la sanidad y el modelo residencial", algo que "no está bien cubierto" porque "entre otras cosas se necesita fortalecer la Atención Primaria".