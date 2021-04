Cruce de piropos entre Almeida y Esther Ruiz: del "me parece muy atractiva" a "es muy divertido"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha convertido en uno de los solteros de oro de la política, un estado que también comparte con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La semana pasada, el también portavoz nacional del PP hablaba en una entrevista en ABC de su situación sentimental y dejaba caer su interés por Esther Ruiz, de Ciudadanos.

"Me parece muy atractiva Esther Ruiz, la número 2 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Físicamente lo es, pero he hablado con ella varias veces y me parece una tipa muy divertida, simpática, me cae muy bien", confesaba.

El regidor madrileño, de 46 años, también añadía en esa entrevista: "Creo que está soltera".

Este sábado, Ruiz ha recogido el guante del alcalde en otra entrevista que ha publicado El Mundo. Respecto a lo que Almeida opinaba sobre ella, la política de Ciudadanos se lo ha tomado "con mucho humor".

"No me sentaron mal sus declaraciones porque creo que las hizo con mucho respeto. Además, le devuelvo el piropo. Es muy simpático y divertido", ha manifestado.

El estado civil de Ruiz, de 42 años, no es ningún secreto. Nunca ha estado casada, aunque sí se separó de su primera pareja y padre de su hijo cuando este tenía solo siete meses.

"Llevo 13 años soltera y me siguen preguntando que si a las bodas voy sola. Sí, voy sola y encantada de la vida. No pasa nada, la soltería existe, cada uno elige el tipo de familia que quiere tener", ha confesado a El Mundo.

Respecto a cómo conoció a Martínez-Almeida, Ruiz ha contado que fue en el aeropuerto. "Yo estaba esperando a mi hijo y él a otra persona. Hablamos solo esa vez y después solo nos hemos saludado", ha asegurado.

Mientras Ruiz centra su vida en su hijo, su familia y su trabajo, Almeida aseguraba la semana pasada que le gustaría "ser padre" y le da "cierta envidia" cuando está con sus sobrinos. No obstante, ha manifestado que quiere "formar una familia en el concepto tradicional".

Esther Ruiz, por su parte, ha dejado claro que sigue soltera y feliz y no tiene interés en él: "Ya le saldrá novia, seguro que tiene muchas candidatas", ha zanjado.