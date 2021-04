Murcia supera en seis puntos la media nacional de cobertura 5G

De este modo, la operadora avanza sus planes de despliegue y en el compromiso que adoptó Telefónica con la sociedad y con la digitalización del país dentro del pacto digital, tal y como destacó su presidente José María Álvarez-Pallete "la puesta en marcha de nuestra red de 5G el pasado septiembre fue un salto de nivel hacia la hiperconectividad, que cambiará el futuro de España".

"Seguimos ejecutando nuestro plan estratégico en este año 2021 tras un 2020 desafiante en el que Telefónica ha avanzado para favorecer el acceso de la población al 5G. En España nuestro compromiso ha sido siempre contribuir de forma decisiva a la digitalización del país. De hecho, España lidera hoy las infraestructuras digitales de Europa con la red más extensa de fibra óptica y lo seguiremos haciendo con el despliegue del 5G", ha añadido.

Durante este primer trimestre de 2021 el despliegue se ha centrado en completar la cobertura en las ciudades desplegadas el año pasado y en llegar a las ciudades por encima de 20 mil habitantes de modo que en la actualidad cuentan con acceso a la red 5G de Telefónica un total de 1.253 municipios de todas las comunidades autónomas.

Telefónica está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar la nueva tecnología al máximo de población desde el primer momento. Así actualmente la red 5G de Telefónica combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización.

Por otro lado, se están utilizando las bandas de 3,5 Ghz, única banda 5G ya licenciada a los operadores, y las bandas medias (1800-2100 MHz), donde actualmente está el 4G aprovechando la posibilidad de usar equipo NR (New Radio) que puede funcionar en ambas tecnologías, 4G y 5G a la vez. A lo largo del 2021 previsiblemente se incorporará la banda de 700 Mhz. cuando salga y se resuelva la subasta.

SMARTPHONES Y OTROS CASOS DE USO

En el ámbito comercial, Movistar en España ha lanzado un nuevo y completo porfolio de Fusión que incluye un smartphone, entre los que se encuentran modelos 5G de diferentes marcas. Con esta novedad, Movistar acompasa su inversión en la red móvil 5G y su despliegue con las demandas de los clientes.

En este sentido, cabe destacar también que Telefónica ha desarrollado 13 casos de uso con clientes reales desde el lanzamiento comercial de su 5G el pasado mes de septiembre y que se suman a los más de 60 que la operadora ha impulsado en los últimos tres años desde que lanzó en 2018 el proyecto Ciudades Tecnológicas 5G. Esta iniciativa, pionera en España, está orientada a impulsar la implantación del 5G compatibilizando los desarrollos técnicos con la aplicación de la nueva tecnología en casos de uso con clientes reales.

Telefónica ha encauzado su actividad tanto con pilotos de innovación propios como con proyectos impulsados gracias a las ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de Red.es o el Nodo de Colaboración 5G con la Xunta de Galicia.

Por otro lado, ha seguido reforzando su red 5G tanto en cobertura como su seguridad gracias al acuerdo firmado con Juniper Networks para asegurar la red 5G en España. En este sentido, se ha incorporado la plataforma de seguridad Security Gateway (SecGW) SRX5800, una solución con Inteligencia Artificial que protegerá tanto el tráfico como la infraestructura de las redes de nueva generación.

Además, en colaboración con Nokia y Huawei, ha realizado dos pilotos en las mallas fotónicas con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplexing- en una fibra múltiples señales) que dan soporte a su Red IP Fusión en España con el objetivo de reforzar su calidad y capacidad de cara a la creciente demanda de ancho de banda que conlleva la llegada del 5G y los nuevos servicios.