La vida de Aurah Ruiz después de la segunda oportunidad que decidió darse con Jesé Rodríguez no ha parado ni un segundo, algo que le está pasando factura a la joven y que este jueves se ha sincerado sobre ello en su canal de Mmtad.

"Entre el niño, el cole, las terapias, mi vida, el negocio y querer hacer muchas cosas a la vez ha hecho que me ahogue en este vaso de agua", ha arrancado la exconcursante de Gran Hermano.

Hasta que abiertamente ha confesado: "Me hundo y no encuentro salida". Unas declaraciones que seguramente no hayan dejado a nadie indiferente. La extronista también ha aportado algo de contexto sobre el papel del jugador de futbol en este nuevo bache.

"Me aguanta muchísimo", ha contado la joven. Pero parece que aunque esto sea algo positivo para la pareja, Aurah necesita ir más allá y está planteándose recurrir a ayuda profesional.

Para sus fans también ha tenido unas palabras muy especiales: "Esto es un desahogo para mí. Tenía que contarlo porque ahora me siento muchísimo mejor", ha comentado aliviada la influencer.