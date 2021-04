Compromís demana garantir l'epidural ambulant per als parts en tots els hospitals públics valencians

20M EP

NOTICIA

La portaveu adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, ha presentat una proposta, per a ser debatuda en la Comissió de Sanitat i Consum de Les Corts, on es demana que el parlament valencià inste el Consell a garantir que tots els hospitals públics valencians compten amb l'epidural ambulant, de manera que totes les dones puguen accedir, si així ho volen, a aquesta anestèsia per al seu part.