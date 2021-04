L'hostaleria i el comerç allarguen el seu horari fins a les 22.00 hores

El Govern valencià ha decidit alleugerir les restriccions sanitàries amb quatre modificacions de gran importància que beneficiaran a l'hostaleria, el comerç, les activitats culturals i les cerimònies. En una compareixença a última hora de la vesprada d'aquest dijous, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, han detallat les mesures adoptades en la comissió interdepartamental del Consell per a la crisi del coronavirus, que estaran vigents des del pròxim dilluns 26 d'abril fins al diumenge 9 de maig.

En primer lloc, s'amplia l'horari de l'hostaleria i la restauració fins a les 22.00 hores (en l'actualitat han de tancar a les 18.00 hores). No canvien els aforaments, que continuen sent del 100% a les terrasses, d'un terç a l'interior dels locals i amb taules de sis persones com a màxim.

El segon punt fa referència a l'horari dels comerços no essencials, que també s'amplien, en aquest cas des de les 20.00 fins a les 22.00 hores com a màxim, també fins a e toc de queda.

El tercer punt alleuja els aforaments en el cas de les activitats culturals (cinemes, teatres, museus o auditoris), que passarà del 50% al 75%.

La quarta modificació de la normativa eleva del 30% al 50% l'aforament màxim de les cerimònies o celebracions (el que inclou els salons de noces, per exemple). A més, dins d'aquests rangs, desapareix la limitació en el nombre de persones que podran assistir a aquests esdeveniments.

La resta de mesures que no pateixen canvis quedaran prorrogades de la mateixa manera fins al 9 de maig. Les principals són el tancament perimetral, el toc de queda a les 22.00 hores i la limitació de sis persones en espais públics i dos nuclis de convivència en domicilis o espais privats.

El tancament perimetral decaurà previsiblement en dues setmanes, quan finalitze la vigència de l'estat d'alarma, ha confirmat Puig, qui ha afirmat que moltes persones "han estat allunyades dels seus familiars i essers estimats", la qual cosa ha significat "un immens esforç".

El cap del Consell ha combinat en la seua exposició de la situació epidemiològica que viu la Comunitat Valenciana l'esperança i la satisfacció continguda per les bones dades actuals amb la cautela i la petició de "màxima prudència" per a afrontar el que ha definit com "una obertura responsable i gradual" de l'activitat social i econòmica.

Puig ha destacat la situació epidemiològica valenciana, amb 40 casos per cada 100.000 habitants, com a "única a Espanya i a Europa" i l'ha atribuïda a l'esforç de la societat valenciana i a la "desescalada prudent" que en la seua opinió s'està produint. En aquest sentit, ha subratllat que la Comunitat Valenciana té en aquests moments la meitat de persones hospitalitzades que fa un mes, i un terç d'ingressats menys en les UCI.

Així i tot, el cap de l'Executiu valencià ha admés que suavitzar les restriccions "implica un risc", per la qual cosa ha insistit en la idea de "màxima prudència". Segons ha manifestat, "el virus encara està ací, hem de continuar sent prudents fins que hi haja una immunització general, cada dia que passa són vides que se salven", ha afegit.

De la mateixa manera, ha posat en valor que la Comunitat Valenciana ha "mantingut a ratlla al virus des de fa dos mesos; els valencians hem fet els deures", va assegurar.

Quant a la vacunació, ha destacat que més d'un milió de valencians ja han rebut almenys la primera dosi, principalment de les franges de 60 anys en avant. De la mateixa manera, ha agraït l'"esforç logístic, humanitari i el tracte" dels equips de vacunació. En la seua opinió, està sent un procés "àgil, eficient i segur, malgrat no disposar de totes les dosis que volguérem". Per a les pròximes setmanes i mesos fa falta, ha afegit, una triple via que passa per accelerar la vacunació, "prudència màxima" amb les mesures i una obertura "responsable i gradual" d'acord amb la situació epidemiològica.

"Minorarem les restriccions a mesura que la situació ho vaja permetent. Cap mesura és neutra, totes tenen conseqüències", ha asseverat en referència a l'impacte que les mesures sanitàries han tingut sobre sectors com l'hostaleria, el turisme i la cultura.

Tres reptes que deixa la pandèmia

El president valencià ha afirmat que la Comunitat Valenciana encara tres reptes derivats de les seqüeles socials que deixarà pandèmia de la Covid-19. En primer lloc, combatre els efectes que la pandèmia ha provocat en la salut mental; en segon lloc, evitar "brots de desigualtat en l'eixida de la crisi" i, finalment, "fer justícia amb aquelles persones que pitjor ho estan passant".