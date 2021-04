L'Ajuntament de València inverteix més de 144.000€ en la compra de llibres per a les biblioteques municipals

Així ho ha destacat la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, que puntualitza que els exemplars estaran en les prestatgeries d'aquests espais culturals durant el mes de maig.

Es tracta de novetats editorials, llibres de narrativa, poesia, literatura infantil i juvenil, còmics, llibres amb perspectiva de gènere i de lectura Fàcil, a més de volums sobre el cineasta Luis García Berlanga.

"No hi ha millor forma de celebrar aquest 23 d'abril, Dia del Llibre, que anunciant que en unes setmanes totes les biblioteques municipals de la ciutat comptaran amb un bon nombre de novetats editorials. Cal destacar que hem realitzat una de les inversions més importants dels últims anys per a l'adquisició de nous llibres, la qual cosa va a permetre incrementar i renovar els fons bibliogràfics de tota la xarxa de biblioteques municipals, que presten aquest servici en els barris de la ciutat, i recolzar a la indústria del llibre", subratlla.

Com a novetat respecte a anteriors processos de compra, el contracte de subministrament per procediment obert s'ha licitat dividit en lots.En total, aquest contracte s'ha licitat per un import de 144.272 euros dividit en sis lots per a afavorir la participació de diferents editorials i llibreries.

Un dels lots comprèn novel·la, poesia o teatre, així com llibres de coneixement (història, geografia, llengua, medicina, etc.), abastant totes les branques del saber.

Entre els títols adquirits destaquen obres com 'La buena suerte', de Rosa Montero; 'Línea de fuego', d'Arturo Pérez Reverte; 'El mensaje de pandora', de Javier Sierra; 'Noruega', de Rafa Lahuerta; 'A corazón abierto', d'Elvira Lindo; 'Las tiniebras y el alba', de Ken Follett; 'Y Julia retó a los dioses', de Santiago Posteguillo; 'Rey blanco', de Juan Gómez, o 'El infinito en un junco: la invención de los libros del mundo antiguo', d'Irene Vallejo. A més, s'amplia el fons local amb llibres d'història, art, arquitectura o patrimoni valencià.

EXEMPLARS SOBRE BERLANGA

Ibáñez ha destacat que "dins d'aquest lot hem adquirit exemplars del cineasta Luis García Berlanga, amb motiu de l'Any Berlanga, els quals estaran a disposició en els anomenats centres d'interés que se'n van a crear en les biblioteques".

Entre els títols incorporats es troba 'Berlanga, vida y cine de un creador irreverente', de Miguel Ángel Villena; 'El último austrohúngaro: conversaciones con Berlanga', de Manuel Hidalgo, o 'Berlanguiana', de Vicente Muñoz Puelles.

Un altre lot és el de llibres infantils i juvenils, enfocats a xiquets i xiquetes de fins el 13 anys, que conté tant narrativa com a poesia, així com llibres de coneixement.

Un tercer lot és de lectura Fàcil, és a dir, llibres amb una redacció que permet una lectura i comprensió més senzilla, tant en el seu llenguatge com en el format, dirigits qualsevol persona que tinga dificultats per a comprendre un text escrit.

"Aquest lot contempla noves adquisicions de llibres amb perspectiva de gènere", ha ressaltat Ibáñez, qui ha recordat que en 2019 la xarxa de biblioteques es va unir al programa 'Biblioteques en igualtat', que impulsa l'associació estatal Clásicas y Modernas, per a "esmenar les absències d'obra literària escrita per dones de totes les èpoques".

Alguns d'aquests títols són 'Educar contra el machismo', d'Aurelia Blanc; 'Mujeres extraordinarias', de Lucía Etxebarria, o 'La mujer del porvenir', de Concepción Arenal.

Un quart grup està destinat a l'adquisició de còmics, amb novetats com a 'Regreso al Edén', de Paco Roca, i el cinqué s'ha reservat per als exemplars per als 25 clubs de lectura de les biblioteques, en els quals es compartixen i debaten les lectures.

Finalment, el sisé lot està destinat a la renovació i actualització de fons de tres biblioteques, atenent les demandes dels pressupostos participatius DecidimVLC.

Amb açò, "pretenem que les biblioteques puguen comptar amb les novetats literàries del moment, amb un fons bibliogràfic ampli i atractiu dirigit a tots els públics (infantil, juvenil i adult), per a seguir acostant les biblioteques a la ciutadania a través del préstec de llibres", conclou Ibáñez.