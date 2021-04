El Col·legi Major Ausiàs March descarta que l'origen del brot estiga relacionat amb festes en les seues instal·lacions

La residència d'estudiants ha fet públic hui un comunicat després que aquest dimecres la Conselleria de Sanitat informara que la titular d'aquest departament, Ana Barceló, havia firmat una resolució per la qual s'adopta l'aïllament preventiu durant deu dies de residents i personal treballador del col·legi major després de la detecció d'un brot de coronavirus amb, almenys, 12 persones contagiades i 31 contactes.

La decisió s'adopta pel "risc que suposa la disseminació entre l'alumnat de la universitat amb la baixa incidència que s'observa en aquest moment en la ciutat de València", explicava la Conselleria.

Des de la residència estudiantil han apuntat que "des de primera hora d'aquest matí els servicis mèdics del col·legi, en col·laboració amb la Direcció general de Salut Pública, estan procedint a realitzar a tots els col·legials les proves PCR o antígens amb la finalitat de determinar el nombre de positius".

ASIMPTOMATICS O LLEUS

Tots els afectats, precisa, "cursen la malaltia de forma asimptomàtica o lleu i no requereixen especial atenció".

Afigen que tant el col·legi major com les autoritats sanitàries "continuen amb les investigacions tendents a la indagació de l'origen del brot, descartant-se que el mateix estiga relacionat amb celebracions dins de les instal·lacions" de la residència.

Així mateix, incideixen que "les autoritats sanitàries s'inclinen per situar l'inici de l'episodi en les passades vacances de Setmana Santa, període en el qual la quasi totalitat dels residents van aprofitar per a desplaçar-se als seus llocs de procedència".

D'acord a la resolució de Sanitat, residents i treballadors romandran aïllats durant deu dies naturals i Salut Pública durà a terme un garbellat massiu per a detectar possibles casos positius.En aquest sentit, se suspenen totes les eixides del col·legi, excepte les estrictament necessàries per raons sanitàries, així com les visites externes.

Es dóna la circumstància que el Col·legi Major Ausiàs March ja va registrar el passat mes d'octubre un brot de Covid. En aquell moment, la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, va dictar una resolució mitjançant la qual va ordenar el confinament d'aquesta residència universitària on, després de realitzar-se un garbellat a tots els residents, 72 d'ells han donat positiu. Després d'activar-se el protocol, els residents van haver de romandre en aïllament durant un període de 10 dies.

Totes les universitats valencianes que pogueren tindre algun alumne afectat compten amb protocols de seguiment davant possibles brots de coronavirus, que de fet ja es van engegar en l'anterior focus detectat en aquesta residència.

Malgrat que en l'actualitat la Comunitat es manté com la comunitat autònoma amb menys incidència d'Espanya per cada 100.000 habitants, en les últimes jornades la Conselleria de Sanitat ha anat comptabilitzant un major nombre de brots de coronavirus.