Muchos fueron los que estuvieron pendientes este miércoles de Telecinco para ver la que fue la primera entrevista en años de Rocío Carrasco en directo. La hija de la Jurado paró la emisión de su serie documental para debatir y aclarar algunos aspectos de los episodios vistos hasta ahora, y de paso habló con los colaboradores que entraron por videollamada.

Periodistas como Sonsoles Ónega o Rosa Villacastín le hicieron algunas preguntas, mientras que sus amigas como Yolanda Ramos o Paulina Rubio no dudaron en mostrarle su apoyo y emocionarse con ella. Sin embargo, hubo otras que no pudieron estar, como Alba Carrillo, que grabó una pregunta pero no dio tiempo a verla. Pero Sandra Barneda y Nagore Robles no quisieron quedarse sin solidarizarse con Rociíto e hicieron lo propio en sus redes sociales.

"Por supuesto, yo sí os creo", escribió Nagore en Instagram dirigiéndose a todas las mujeres víctimas de violencia de género. "Verla y escucharla me hiere en lo más profundo de mi alma, siento dolor al sentir a tantas mujeres silenciosas y cuestionadas [...] Siempre, repito, siempre tendréis mi apoyo y mi mano para sujetaros, para luchar y para hacer justicia".

Por su parte, Sandra Barneda escribió un mensaje más breve: "Lo que parece más sencillo a veces es lo más difícil de explicar y no por eso deja de existir. La sonrisa permite respirar al alma. Que nadie cuestione ni tus sonrisas ni tu sufrimiento".

En la mañana de este jueves, la presentadora, que es gran amiga de Rocío Carrasco desde que presentaron juntas Hable con ellas en 2014, también se pronunció con la prensa: "Nadie debe silenciarse ante cualquier situación que esté sufriendo. Ella ha estado, por decisión propia, mucho tiempo en silencio y ahora me alegro de que se la esté escuchando como se la está escuchando".