Yolanda Ramos, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Me han maltratado y me han llamado exagerada"

Este miércoles, Telecinco emitió un programa especial de Rocío: contar la verdad para seguir viva, al que acudió la propia Rocío Carrasco para responder todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Pero ella no fue la única. Intervinieron algunas personas de su entorno más cercano, como sus tías Ani y Rocío Jurado, su marido Fidel Albiac o su amiga, Yolanda Ramos. Esta comenzó su intervención con un recuerdo: "Mi padre no quería que fuera actriz, pero cuando yo escuché la voz de tu madre, Rocío Jurado, en un cine, tuve claro que, desde que llegara a casa, seria lo que quisiera ser" dijo entre lágrimas.

Posteriormente, hizo una revelación muy dura, y es que ella también había sufrido violencia machista. "No me han maltratado físicamente, pero sí moralmente, no me veo a mí misma.

En esa línea, destacó que siempre se llama "exageradas" a las mujeres que denuncian situaciones de maltrato y, tan inculcado aseguró que lo tenía ella misma, que cuestionó a su amiga. "No te creí cuando me dijiste que tu hija te había hecho eso, creí que exagerabas, porque como a tantas otras no nos han dejado ser. Cuando yo cantaba mis derechos, me decían que yo era exagerada. Aunque no nos han tirado de los pelos, no nos han dejado ser".

Posteriormente, señaló el gran impacto social de que Carrasco haya compartido su testimonio, y le dio las gracias en nombre de quienes habían vivido experiencias similares. "Gracias a ti, entregándote a esto, queremos que nos dejen ser a todas las que sufrimos, porque yo, al igual que tanta gente, no conozco mis derechos".

Para finalizar, la actriz le hizo a su amiga una pregunta que escondía un gran sentimiento de culpabilidad. "¿Hemos estado tus amigas a la altura? Yo creí que exagerabas, porque me han enseñado a pensar que somos unas exageradas. Y me has contado que tu hija te pegó y pensé que exagerabas".

Por su parte, Rocío Carrasco respondió, agradecida, y señaló que sus allegados habían estado donde ella les había permitido. "Habéis estado todo lo que yo os he dejado que estuvierais, por esta forma de ser, esta vergüenza absurda de no querer contar las cosas tal y como son, tener ese sentimiento de culpa, que te planteas ¿seré yo esa persona que describen? A Yolanda le he contado cosas puntuales como la paliza, y de una historia de 3 km le conté solo tres metros. Es mi responsabilidad y no vuestra", zanjó el tema con cariño.