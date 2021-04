Son varias las parejas famosas que suelen ir de la mano allá donde van, como Alaska y Mario, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz o los Javis. Es bien sabido el amor que se tienen y lo demuestran públicamente siempre que pueden. Por ello, una imagen de los inicios de la relación es algo que enternece a cualquiera.

Por ello, Javier Calvo ha recibido un aluvión de corazones en los comentarios de su última publicación, pues compartió una foto de hace 9 años en la que aparece durmiendo en una tienda de campaña con Javier Ambrossi.

Además, junto a la imagen, ha mostrado la carta que le escribió entonces. "Esta cursilada le escribí a Javi cuando nos besamos por segunda vez, años después de la primera", explicó en el post. "Ya no soy tan cursi, pero te quiero".

"Tú me besaste hace muchos años, eso lo sabes. Me besaste en un cajero, en la calle, cuando yo era un niño", reza el mensaje. "Te juro que en ese segundo lo entendí todo, entendí la vida, entendí la muerte [...] entendí el porqué de aquello que antes no entendía".

"Luego pasó todo, tú me dijiste que no podías besarme más y yo dediqué mi tiempo a olvidarte, a conseguir olvidarme", continua. "Decidí olvidar que hubiera dado la vida por ti, que hubiera huido contigo".

"Conté que no amaba, que no había amado todavía. Olvidé que era mentira, hasta el otro día, que me besaste en La Gran Vía. Que nunca quise a otro porque todavía te quería", concluye el emotivo poema.

"Estoy llorando, joder", comentó Ambrossi. "Para siempre". Otros de sus amigos y compañeros también tuvieron la misma reacción, pues rostros como Amaia Romero, Cepeda, Noemí Galera, Lola Rodríguez, Ana Obregón, Paz Vega, Valeria Vegas, Anna Castillo o Nuria Fergó fueron unánimes al utilizar un emoji: el del corazón rojo.