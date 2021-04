Juanma Castaño da la sorpresa y aparta los micrófonos para ser concursante de 'MasterChef Celebrity 6': "No soy rival"

Juanma Castaño, el popular periodista y presentador de El Partidazo de Cope, deja a un lado los micrófonos para embarcarse en un nuevo proyecto: ser concursante de MasterChef Celebrity 6.

El comunicador, que ha hablado de esta nueva experiencia en sus redes sociales, asegura que no tiene mucha idea, por no decir ninguna, de cocinar, pero intención no le falta.

"Este es mi hábitat, el estudio de radio. Fútbol, entrevistas, discusiones, tertulias... Pues para olvidar todo eso nada mejor que MasterChef", anuncia Castaño, micrófono en mano.

"Me han dicho todos que no vaya, que no haga el ridículo, así que he decidido no hacerles caso y me he apuntado"

"Me han dicho todos que no vaya, que no haga el ridículo, así que he decidido no hacerles caso y me he apuntado. Tengo ganas de aprender a cocinar, porque yo voy a ir a aprender a cocinar", asegura el periodista.

Y anuncia: "Mis compañeros de edición que estén tranquilos. No soy rival, yo voy a aprender y a sacarse una foto con los jueces, a los que admiro mucho".

¡De la radio a las cocinas! Mira el saludo que nos manda @juanmacastano para celebrar su entrada en #MCCelebrity 6 pic.twitter.com/SHciEhANwu — MasterChef (@MasterChef_es) April 22, 2021

Más confirmados

Este jueves, además del periodista deportivo, también han sido confirmados como nuevos concursantes otros rostros famosos como el artista Yotuel y los actores Belén López e Iván Sánchez.

¡Nuevas confirmaciones! Belén López, Iván Sánchez, Yotuel Romero y Juanma Castaño; se unen la sexta edición de #MasterChef Celebrity https://t.co/jBTfIJJofG — MasterChef (@MasterChef_es) April 22, 2021

Así queda, por el momento, la lista de concursantes confirmados de la sexta edición del talent culinario de La 1.