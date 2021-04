Josie revela de dónde viene ese mote y cuál es su nombre real

Josie es uno de los nombres propios del momento en la televisión. Tras conseguir el tercer puesto de la quinta temporada de MasterChef Celebrity, el estilista y diseñador es recordado como uno de los favoritos y más queridos por el público.

Además, colabora en Zapeando y se ha atrevido, incluso, a lanzar su propia bruma facial, esa que tan famosa hizo en el talent culinario de TVE.

Todo ello le ha llevado a ser uno de los personajes que más curiosidad despierta de la pequeña pantalla, y que muchos intentes saber más cosas de él. Una de esas cosas es conocer cuál es su nombre real y de dónde viene el mote de Josie, algo que él mismo se encargó de explicar en el programa vespertino de laSexta.

"Josie me lo pusieron mis amigas de la facultad, y así me he quedado"

Durante su tradicional análisis de las últimas tendencias de moda, Miki Nadal le preguntó por este tipo de cuestiones. "¿De dónde viene el nombre de Josie?", cuestionó concretamente el cómico.

"Josie me lo pusieron mis amigas de la facultad, y así me he quedado", respondió él. Entonces, Valeria Ros le preguntó por su nombre real. "José", contestó el diseñador. "Me encanta que me digan Josie, pero José es muy familiar", analizó el estilista.