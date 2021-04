El alcalde apoya que la ciudad cuente en Caballerizas Reales con una sala museística para no depender de otras

En una rueda de prensa, junto al alcalde de Écija (Sevilla), David García Ostos (PSOE), Bellido ha explicado sobre la propiedad de Caballerizas Reales que "hasta que el presupuesto municipal no entre en vigor, después del período de alegaciones, no se puede iniciar la adquisición por expropiación de mutuo acuerdo". Aún así, ha valorado que las conversaciones con el Ministerio de Defensa son "absolutamente positivas".

Respecto a los usos, el primer edil ha remarcado que se está "igual que hace unos meses", de modo que "los planes siguen siendo los mismos, con el Centro Internacional del Caballo y un gran sala museística que la ciudad necesita".

Poniendo como ejemplo la citada exposición, Bellido ha manifestado que "Córdoba no cuenta con ninguna sala de gran formato, salvo el Centro de Creación Contemporánea, que cumpla con los estándares de calidad para que vengan obras de museos internacionales".

Por tanto, cuando se ha hablado con la Junta para que "ceda excepcional y temporalmente parte de las salas, que no va a ser completo", es "por una necesidad, no por capricho, porque Córdoba no tiene ninguna sala, más allá de Vimcorsa, que cumpla con los estándares internacionales", ha defendido.

Así, ha aseverado que el hecho de que se pida a la Junta el C3A "refuerza más la idea de que haya una gran sala que cumpla con los estándares internacionales y con un contenido que esté también a la altura de la ciudad", y con ello "en un futuro no se tenga que depender de otras administraciones para hacer grandes exposiciones en la ciudad".